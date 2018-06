Na podporu nemocné kamarádky jedou dívky z Teplic do Londýna na kolech

Cyklistky tak chtějí podpořit svou kamarádku Terezu Bártovou z Oseka, která po onemocnění meningokokovou meningitidou bojovala o život (více v článku Přežila skoro jistou smrt. Přišla o nohy, ale žije dál a znovu naplno).

Trasu dlouhou více než 1 200 kilometrů mají v plánu zdolat nejpozději do šesti dnů.



„Chceme upozornit na problém s dárcovstvím. Je nám jasné, že po cestě nejspíše nepotkáme nikoho, kdo by nám řekl, že Terce daruje ledvinu. Budeme ale lidem vyprávět její příběh a rozdávat samolepky s logem akce. Zároveň to budeme šířit i po sociálních sítích. Kdyby se povedlo jen to, že někdo po setkání s námi zajde darovat krev, bude to skvělé,“ vysvětluje Ladislava Antalová.

Úspěšná charitativní cesta do Hamburku

Společně s Alenou Vrátnou loni absolvovaly podobnou charitativní cestu – na kolech, během a plaváním zdolaly tisíc kilometrů od pramene Labe do Hamburku. Chtěly upozornit na rakovinu prsu a podpořit její léčbu. Akce Sjedu se na Labi měla obrovský ohlas a Nadaci pro výzkum rakoviny vynesla více než 10 tisíc korun.



„I proto jsme se rozhodly, že letos uděláme něco podobného. Zašly jsme za Terkou a zeptaly se jí, do jakého hlavního města v Evropě se chce podívat. Vypadl z ní Londýn, a tak jsme začaly plánovat. Je pravda, že jsme se trochu obávaly, aby neřekla Helsinky nebo Reykjavík, to už by bylo na kole asi složitější,“ směje se Antalová.

V plánu mají denně ujet zhruba 200 kilometrů. „Někdy to bude 190, jindy zase 230. Bude záležet na tom, jak se budeme cítit. Nejpozději do pátku ale chceme být v Londýně. Terka tam za námi přiletí a víkend chceme trávit společně. Sejdeme se v Hard Rock Café, kde si připijeme a dáme si hamburger,“ těší se.

Noci stráví ve stanech

Přespávat budou po cestě ve stanech. „Nebudeme vyhledávat penziony nebo hotely. Co se týče jídla, ráno si uděláme něco na vařiči, na oběd se stavíme někde v restauraci a večer zase uvaříme,“ prozrazuje Antalová.

Obavy má jen z organizace dlouhé cesty. „Všechny naše akce děláme tak trochu ‚na pankáče‘. Jsme nepřipravené a moc to neřešíme. Některé věci ale samozřejmě řešit musíme, když se máme v Londýně sejít s Terkou. Proto s námi jede i doprovodný vůz s řidičem, který poveze materiální a technické vybavení. Samotná cesta by ale měla být v pohodě,“ věří.

Na dalekou cestu přes čtyři evropské země dívky vyjely dnes v 7 hodin ráno od kavárny Café Schönau v Teplicích.