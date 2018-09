Kraj převzal dopravu na Ústecku, nemá ale řidiče a některé spoje nevyjedou

TD Bus na jaře oznámil, že nemá na zajištění dalšího provozu dostatek peněz. Hrozilo, že od 1. září autobusy nevyjedou vůbec, nakonec se dopravce s krajem dohodl na převzetí od 15. září. Krajští zastupitelé již loni rozhodli, že kraj si bude autobusovou dopravu zajišťovat sám, přechod však měl být pomalejší.

„Krajská společnost, která převzala část autobusů a všechny řidiče TD Bus, bohužel začíná fungovat dříve, než měla, což s sebou nese potíže. Na Děčínsku sice problémy nemáme, chybí jen čtyři řidiči, ale Ústecko jsme přebrali v dezolátním stavu,“ řekl nyní krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

Sám kvůli nedostatku řidičů o víkendu zasedne spolu s ředitelem Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK) Milanem Šlejtrem za volant autobusu linky 456.

„Bohužel hrozí, že pět až sedm spojů nevyjede, protože nám chybí 14 řidičů. Budeme se snažit situaci co nejdříve vyřešit,“ poznamenal Komínek.



Řidičů bude možná ještě méně

Šoférů navíc zřejmě ještě ubude, protože nesouhlasí s tím, že byli „odkloněni“ k DSÚK a že mají nový rozpis služeb, kvůli kterému budou mít méně peněz.

„Je to špatně nastavené. A nelíbí se nám, že nás se nikdo neptal a firmy si nás převedly jako věcné břemeno. Asi si najmeme právníka. Nechceme lidi nechat na zastávkách, ale myslím, že do konce roku hodně řidičů odejde,“ řekl řidič z Ústecka.

Autobusy DSÚK nechybí. Na Děčínsku kraj převzal od TD Bus všech 20 vozů, na Ústecku pouze 10 a 21 nových si objednal. „Všechny nejsou nízkopodlažní, ale jsou nové a budeme s nimi jezdit do doby, než vysoutěžíme příští rok v červenci vlastní,“ sdělil ředitel DSÚK Šlejtr.



Tyto nové autobusy ovšem nemají odbavovací systém, a lidé tak budou do jeho pořízení jezdit zadarmo.



Zatím není jasné, kdy komplikace zmizí

Kdy komplikovaná situace na Ústecku skončí, nelze nyní odhadnout. Jaké spoje nevyjedou, se lidé dozví od soboty na webu dopravní společnosti a Ústeckého kraje. Fungovat bude i linka dispečerů.



Ústeckem problémy nekončí, někdy autobusy na zastávky nedorazí také v dalších oblastech, které zajišťuje TD Bus i další dopravci jezdící pro kraj. Třeba v pátek to bylo pět spojů TD Bus z Žatce do Lipna a Loun. Ráno v 7 hodin nepřijel autobus z Načetína do Chomutova, který patří ČSAD Karlovy Vary.

Komínek potvrdil, že na zastávku občas nepřijedou autobusy v řadě míst kraje. „Ani do budoucna bych nejásal, na zastávkách lidé někdy stojí marně a bohužel dopravci to předem nehlásí, abychom situaci mohli řešit. Nejkritičtější situace je nyní na Litoměřicku u TD Bus a chceme, aby firma situaci řešila,“ sdělil radní.



Vlastní dopravní společnost začal kraj budovat poté, co loni v lednu vypukla první krize v dopravě kvůli platům řidičů. Argumentoval tím, že to bude výhodnější, než si najímat jiné firmy. Teď to ale vypadá, že DSÚK nebude schopna sama zajistit dopravu po celém regionu.

„Zvažujme, že vypíšeme výběrová řízení na některé oblasti, 60 procent by zajišťoval kraj a 40 procent by dál zajišťovaly externí firmy,“ dodal Komínek.