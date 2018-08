Dopravce chce od kraje miliony. Hrozí, že jinak autobusy nevyjedou

Podle regionálního ředitele společnosti Milana Tomse už TD Bus nemá na provoz peníze.

„Minulý týden proběhlo jednání s krajem, kde jsme se dohodli, že od nás převezme 31. srpna linky a autobusy, které máme pronajaté od společnosti Overline. Tento týden proběhla další jednání, kraj žádal posunout převzetí až na 15. září. To ale není možné, nemáme finance ani řidiče, abychom zvládli provoz další dva týdny. Upozorňoval jsem na situaci i v červnu na zastupitelstvu,“ řekl Toms.



Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek potvrzuje, že se na převzetí oblastí dohodli, místo firmy TD Bus by je měl obsluhovat krajem zřízený dopravce. Jde ale pouze o dvě nejproblémovější oblasti, tedy Ústecko a Děčínsko. Řešení zatím neexistuje pro Litoměřicko, Lounsko západ, Lovosice-Louny, Podbořansko a Vejprtsko.

Podáme trestní oznámení, varuje kraj

Vedení kraje považuje nastalou situaci za vydírání a chce podat trestní oznámení.

„Aby nenastalo narušení dopravy v kraji, nabídli jsme firmě TD Bus, že od nich převezmeme dvě oblasti. Nemohou nám ale vyhrožovat, že najednou skončí, mají smlouvu až do 30. 6. 2019 a dopravu zajistit musí. Máme připravené trestní oznámení kvůli vydírání, protože hrát si takto s cestujícími a svádět to na kraj opravdu nejde,“ uvedl náměstek.



Peníze nad rámec smlouvy chce TD Bus kvůli vládním nařízením z minulých let, ta navýšila minimální mzdu řidičům, údržbářům a opravářům. S nárůstem mezd podle TD Busu nemohl nikdo při uzavření smlouvy počítat, a kraj by měl proto navýšení nákladů dorovnat.

Vedení kraje si však myslí, že společnost si může za svou situaci sama dlouhodobým špatným hospodařením.

To si například myslí i jeden z řidičů, který pro společnost TD Bus jezdí.

„Moc dobře věděli, že když uzavírají smlouvu na 24,50 korun za kilometr, nemůžou to ufinancovat. Pak přišlo navyšování platů a v té souvislosti musel kraj požadavky vlády naplnit, TD Bus proto vydal všechny peníze, co podle zákona mohl. Ale kraj nemůže za to, že roste cena nafty a další požadavky na dopravu,“ podotkl zmíněný řidič.