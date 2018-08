Okolí zavřené ústecké ubytovny zamořují švábi, situace je kritická

„Večer, když jdu venku, tak normálně vidíte ty šváby cestovat. Po chodníku i po zdi baráku,“ popsala v úterý MF DNES obyvatelka ústeckého Střekova Olga před patrovým domem, v němž obývá jeden z bytů.

„Mám je i doma. Stejně tak štěnice. Ty mi zalezly do sedačky, která je nová,“ pokračovala rozčileně.

S nezvanými spolubydlícími se potýká i její syn, jenž obývá vedlejší byt. „Já naštěstí zatím nemám štěnice, ale šváby jo. Těch je tu teď fakt hodně. Už u nás stříkali a dostali jsme i takové pastičky,“ vyprávěl mladý muž.

Na ukázku přinesl jednu před dům. Svůj účel splnila a hmyz je na ní skutečně nalepený.

Shodují se, že za problémem, na který upozornil Deník, stojí jen pár kroků vzdálená ubytovna Modrá, kterou museli před několika týdny opustit její nájemníci poté, co se provozovatelka rozhodla se svým podnikáním skončit.

„Lidi odešli a švábi nemají co žrát, tak jdou jinam,“ dodal syn paní Olgy.

Faktem je, že lokalita se nyní potýká s enormním výskytem švábů, respektive rusů domácích. „Je to kalamitní situace,“ řekl Josef Trmal z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem.

Na otázku, co je původcem, odpověděl: „Já bych nic neoznačoval, prostě je to fakt, že tady máme silně zahmyzený objekt. Některé místnosti jsou skutečně v hrozném stavu,“ uvedl poté, co dokončil prohlídku ubytovny.

Vše se musí z ubytovny odvézt

Byl tam v posledních dnech už několikrát. Tentokrát se přijel přesvědčit, zda firma CPI, vlastník nemovitosti, odstartovala nutné kompletní vyklizení vnitřních prostor.

„Mohu potvrdit, že se tak děje. Předměty, které tam zůstaly, se dávají do pytlů a poté budou odvezeny,“ podotkl Trmal.

Kvůli rozsahu „zahmyzení“ raději nedoporučil, aby si fotografka MF DNES pořídila snímky přímo uvnitř ubytovny.

„Jde o masový výskyt. Jeden vedle druhého. Většina byla mrtvá, ale viděli jsme i živé,“ popsal Josef Trmal.

Hygienici museli začít konat a nařizují zainteresovaným firmám provedení desinsekce.

Podle Trmala musí k „hubícím“ krokům přistoupit nejen CPI, ale také Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK) a Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem.

„Pokud se toto provede koordinovaně v co nejkratším časovém rozestupu, tak je naděje, že by to mohlo být účinné,“ dodal Trmal.

CPI už v objektu po vystěhování nájemníků provedla postřik dvakrát. „Nyní dochází k úplnému vyklizení a poté dojde k dalšímu postřiku,“ sdělila mluvčí CPI Michaela Winklerová. „Hmyz je tam v širokém okolí. Původce té situace je neznámý,“ dodala Winklerová.

„Žádné nařízení od hygieny jsme zatím neobdrželi, jsme ale přístupní jakémukoli jednání o technických možnostech,“ řekla mluvčí SČVK Iveta Kardianová.

Radnice obvodu jako první pomoc nakoupila spreje

Tepelné hospodářství provedlo chemické ošetření ještě předtím, než ho hygienici vyzvali, a je připraveno tak učinit znovu. Desinsekci by měli pochopitelně provést i obyvatelé z okolí, respektive majitelé objektů.

Vzniklou situaci kolem hmyzu, který může přenášet bakterie a viry a jeho výměšky mohou u citlivých jedinců vyvolávat alergické reakce, řeší i magistrát a střekovská radnice.

„Pro jakousi první pomoc jsme nakoupili chemický přípravek proti lezoucímu hmyzu, abychom poskytli okamžitou pomoc postiženým obyvatelům. Ten jsme tam opakovaně rozdávali. Vyzvali jsme také příslušnou společnost, aby zajistila častější svoz odpadu,“ uvedla starostka obvodu Eva Outlá.

Představitelé radnice také vylepili na domy v okolí ubytovny výzvu, aby obyvatelé dodržovali pořádek a nevytvářeli hmyzu ideální prostředí k životu.

„Minulý čtvrtek jsem byla osobně na místě a byl tam neuvěřitelný nepořádek, staré matrace, přetékající popelnice, plné igelitové tašky povalující se na chodnících,“ popsala starostka. V úterý dopoledne bylo v lokalitě relativně čisto.