Vědomě jsem neudeřil, tvrdí strážník obžalovaný z napadení spoutaného

Vše začalo před barem v centru města v listopadu 2016. Poškozený si v noci vyšel ven zakouřit. Po chvíli ulicí projíždělo auto městské policie, které si spletl s taxíkem.

„Když jsem to auto viděl, chtěl jsem ho zastavit, skočit si dovnitř pro věci a nechat se odvézt domů. Mával jsem rukou a vkročil jsem do cesty, aby zastavilo,“ popsal v pondělí u soudu.



Strážníci vystoupili, muže spoutali a přivolali posily, aby ho odvezly na služebnu státní policie kvůli ztotožnění. Muž jim totiž neukázal doklady.

„Měl jsem je uvnitř. Přiznávám, že jsem byl vulgární. Pak jsem se zamotal a omylem jim strčil do auta, oni mě povalili na zem a nasadili mi pouta,“ uvedl.

Na místo pak dorazil právě obžalovaný strážník Jindra, jenž spolu s kolegou poškozeného odvézl. Spoutaného muže podle spisu naložil do vozu a sedl si vedle něj. Pak ho údajně udeřil loktem do obličeje tak, že mu způsobil zlomeniny a pohmoždění oka (více z obžaloby zde).

„Přisedl si a než jsme se rozjeli, přišla strašná rána. Nevím, proč to udělal. Asi proto, že je hloupý. Já nic nedělal. Naložení do auta jsem nebránil, nebyl jsem agresivní. Choval jsem se ukázněně,“ vyprávěl poškozený před soudem.

Po incidentu špatně vidím, říká poškozený

Strážník Jindra to ovšem vidí jinak. „Kolegové říkali, že ho nemůžou dostat do vozu. Měli menší auto než my a dostat tam člověka, kterému se nechce, není žádná sranda. Já ho po příjezdu naložil do toho našeho, přičemž on byl hodně agresivní. Snažil se kopat, proto jsem si sedl těsně vedle něj. On na mě řval, že mě nechá vyhodit z práce,“ popsal Jindra.

„Já ho vědomě určitě nepraštil. V té naší výstroji ani nejde takhle použít loket, jste v ní takový upnutý,“ podotkl Jindra s tím, že až na služebně státní policie si všiml, že má poškozený u nosu krev. Ke zranění podle něj muž možná přišel při předchozím zákroku kolegů.

Poškozený u soudu tvrdil, že nikomu nevyhrožoval vyhazovem ze zaměstnání. A že naopak jemu strážník po příjezdu ke služebně státní policie řekl: „Teď si můžeš stěžovat, zm**e“. Zároveň uvedl, že po incidentu špatně vidí na levé oko.

Podle policisty Libora Hyšplera, který na obvodním oddělení zjišťoval totožnost muže, bylo na muži zranění výrazně vidět. „Vypadal, jak když ho přejel vlak,“ řekl Hyšpler.

Později asistoval záchranářům, který muže chtěli odvézt do nemocnice. „Říkal, že ho zmlátili policajti,“ doplnil Hyšpler.

Zasahující záchranář rozhodl o převozu muže do nemocnice. „Během našeho zásahu ztratil asi třikrát vědomí, byl nebezpečný sám sobě,“ uvedl záchranář. Muž byl agresivní, do sanitky ho nakonec dostali policisté.



Součástí soudního jednání byla také rekonstrukce celé situace, u níž nechyběl znalec. Uskutečnila se přímo vedle budovy soudu v totožném autě strážníků.



Hlavní líčení bude mít ještě pokračování. Soudce ho totiž odročil.