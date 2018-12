Čeští školáci jsou na výletě ve Štrasburku, po střelbě nemohli z hotelu

„První informace se k nám dostaly, když jsme ještě seděli v autobuse a přijížděli do města. Sledovali jsme na telefonech, co dalšího média přinesou. Vyvolalo to trochu rozruch, ne ale nějak velkou paniku,“ popsal učitel litvínovského gymnázia Daniel Urik situaci, do níž se on a několik desítek dalších lidí, především studentů, dostalo v úterý večer, když mířili na návštěvu Štrasburku.



Zatímco oni se blížili k hotelu na okraji francouzského města, v centru u vánočních trhů útočník střílel do lidí. Tři zabil, dalších třináct při jeho řádění utrpělo zranění.

„Zamířili jsme tedy rovnou do hotelu. Tím, že je na kraji, byla cesta k němu bez problémů. Tam nám řekli, že hotel nesmíme opustit,“ vylíčil Urik.

Výprava z České republiky čítá přes padesát lidí včetně studentů tří středních škol v Ústeckém kraji, pěti učitelů a dvou zaměstnanců krajského úřadu.

„Celkem je tam z našeho kraje 29 lidí, z toho většinu tvoří právě žáci. Zájezd dostaly jako výhru třídy, které uspěly v soutěžním kvízu o Evropské unii. Ten pořádal krajský úřad ve spolupráci s kanceláří europoslance Stanislava Polčáka,“ upřesnila mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Právě Polčák se v úterý večer chystal dodržet tradici a vyrazit do hotelu, aby výpravu přivítal. Nakonec ale nesměl opustit budovu Evropského parlamentu.

„Musel jsem tu i přespat. Celkem tu nocovalo několik stovek lidí,“ řekl MF DNES Polčák.

„Byla to krajně nepříjemná situace, protože studenti přijížděli prakticky v době, kdy útok probíhal, takže jsme nevěděli, kde všude hrozí nebezpečí,“ dodal Polčák.

Podezřelým z útoku je devětadvacetiletý Chérif Chekatt. Podle svědků v době činu křičel Alláhu akbar. Francouzské úřady střelbu vyhodnotili jako teroristický útok.

Chekatt byl pro svou kriminální činnost dobře známý policii ve Francii i Německu. Prý se o něm vědělo, že je to radikální islamista. V úterý se dokonce dostal do přestřelky s ozbrojenými složkami, podařilo se mu však uniknout. Možná i mimo Francii.

Česká výprava mohla dnes od rána absolvovat program podle plánu. Školáci se setkali s Polčákem, podívali se na jednání Evropského parlamentu či vyrazili mimo město na vinice.

„Říkali mi, že se cítí bezpečně. Zdůrazňovali, že si přejí, aby vše proběhlo podle plánu,“ sdělil Polčák s tím, že zrovna v pondělí mluvil na půdě parlamentu ve svém projevu mimo jiné o ostraze vánočních trhů.

Zpět do České republiky se výprava vrací ve čtvrtek, jak bylo původně zamýšleno.

„Dnes se bohužel takové věci stávají součástí našich životů, což je strašné. Bylo ale potřeba to řešit s chladnou hlavou. Čekat, jak se situace vyvine a podle toho postupovat. A také informovat do Česka, že jsme v pořádku,“ uvedl Radim Sršeň, starosta obce Dolní Studénky, jenž má výpravu na starosti.

Alsaské město se dnes ponořilo do smutku, vlajky se stáhly na půl žerdi. Štrasburk tak uctil památku obětí útočníka. Starosta města se rozhodl uzavřít vánoční trhy a zrušit veškerá představení plánovaná ve štrasburských kulturních institucích. Vyučování bylo v úterý zrušeno ve všech tamních mateřských a základních školách.

Po střelbě ve Štrasburku jsou tři mrtví (11. 12. 2018)