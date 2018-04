Ve skanzenu v Březně roste pravěký dům, stejný tu stál i před tisíci let

„Je to dům kultury s lineární keramikou, což je označení pro pravěkou neolitickou kulturu rozšířenou ve střední Evropě v pátém tisíciletí před naším letopočtem,“ uvádí vedoucí skanzenu Karolína Klinecká.



Stavitelé vycházejí z nejnovějších archeologických poznatků. „U těchto staveb je specifické, že se dochovalo jen málo hmatatelných pozůstatků. Z nálezů sice víme, jak vypadaly základy, ale už ne, jak vypadal vršek. Na základě dostupných pramenů si ho můžeme jen domyslet,“ říká Klinecká s tím, že na stavbu dohlíží archeolog, s nímž veškeré kroky konzultují.

Základy domů tvoří několik opracovaných mohutných kmenů stromů, stěny jsou z dřevěných prutů a mezery mezi nimi vyplňuje mazanice, tedy směs jílu, písku a organického materiálu, například slámy.

„Máme připraveno deset tun čistého jílu. Aby byla mazanice kvalitní a při vysychání nepraskala a nedrolila se, je nutné dodržet správný poměr všech materiálů. Střecha je z dřevěných štípaných desek - dubových šindelů,“ popisuje Klinecká.

Předchozí stavba se hroutila

Základy původního pravěkého domu našli archeologové v 70. letech minulého století. Následně na místě vznikl archeologický skanzen, jehož součástí je několik experimentálně zbudovaných staveb, tedy po způsobu pravěkých lidí a jen za použití pravěkých nástrojů.

Největší stavba, 14 metrů dlouhý a zhruba 7 metrů široký dům, se loni začala hroutit a musela být kvůli bezpečnosti uzavřena. Původně se počítalo jen s opravou, ale po zahájení prací se ukázalo, že poškození je mnohem rozsáhlejší, a dům musel být zbourán.

„Oproti našim předchůdcům už nestavíme experimentální metodou. Můžeme si proto dovolit moderní náčiní, a aby byla stavba bezpečnější, spoje jsou zpevněny vruty. Snažíme se ale, aby žádný hřebík či vrut nebyl na první pohled viditelný,“ upozorňuje Klinecká.

Stavba vzniká za pomoci dobrovolníků, o víkendech se tu pořádají brigády pro širokou veřejnost. Lidé pomohli se stavbou základů, střechy a nyní i hliněných stěn.

Doprovodný pravěký program

„Zajímám se dlouhodobě o pravěké stavitelství a snažím se ho aplikovat do současné doby. Tady je skvělá příležitost, jak se dozvědět víc a hlavně si to vyzkoušet,“ uvedl jeden z dobrovolníků Martin Ziegler, který přijel do skanzenu z Dobříše.

V sobotu 19. května chystá skanzen slavnostní otevření s doprovodným programem. Na letošní sezonu připravuje několik dalších novinek.

„V létě chceme vyzkoušet příměstský tábor pro děti a pro všechny věkové kategorie workshopy, při kterých si zájemci vyrobí zajímavé pravěké předměty, třeba hudební nástroje,“ přibližuje Klinecká.

Do budoucna navíc chystá Oblastní muzeum v Lounech, které skanzen spravuje, další vylepšení. Řeší směnu pozemků, na nichž skanzen stojí, a plánuje rozšíření areálu a stavbu dalších pravěkých objektů.

„Kromě toho chceme vybudovat lepší zázemí pro návštěvníky i zaměstnance a dořešit přívod pitné vody,“ dodal ředitel muzea Jiří Matyáš.