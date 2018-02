Policie navrhla obžalovat z korupce soudce Nováka a advokáta Douchu

Policisté oba muže obvinili kvůli podezření z korupce v březnu 2016. Spis s návrhem na obžalobu dostal dozorující státní zástupce toto úterý.

Kauza soudce Ivana Nováka Policie zadržela chomutovského soudce Ivana Nováka a advokáta Josefa Douchu 16. března roku 2016.

Soudce obvinili kriminalisté ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, Douchu policie stíhá kvůli zneužití pravomoci úřední osoby ve formě účastenství a podplácení.

Činností soudce Nováka se policie zabývala několik měsíců.

„Obdržel jsem od policie návrh na podání obžaloby ve věci korupčního jednání týkajícího se ovlivňování jednoho trestního soudce u Okresního soudu v Chomutově. Stíhání se týká jak toho, kdo měl úplatek přijmout, tedy onoho soudce, tak i osoby, která měla úplatek poskytnout, což je osoba obhájce,“ řekl deníku Právo lounský žalobce Radim Dragoun.



Soudci Novákovi hrozí vězení v délce od tří do deseti let. Josef Doucha může jít za mříže na rok až šest let. O případném podání obžaloby chce státní zástupce rozhodnout do několika týdnů.

Novákův advokát Vlastimil Němec se domnívá, že ukončení vyšetřování s návrhem na obžalobu má souvislost s jeho kritikou zdlouhavého vyšetřování a nečinností policie. V závěru minulého roku se pro MF Dnes vyjádřil, že policie nemá žádné důkazy a „přešlapuje na místě“.

„Minimálně rok se ve spisu nic nedělo, nebyl jsem obeznámen, že by policie prováděla nějaké úkony. A najednou poté, co jsem na to upozornil, jsme byli vyzváni k prostudování spisu a nyní přišla obžaloba,“ řekl Němec.

Je přesvědčen, že vyšetřovatelé nemají proti jeho klientovi žádný důkaz o vině. „Po prostudování spisu zastávám stále stejný názor, že v něm není jediný důkaz, ať už přímý či nepřímý, svědčící o jakékoliv trestné činnosti,“ dodal Němec.

Úplatek 80 tisíc korun

Kauza se týká případu předčasně propuštěného podnikatele Tomáše Maliny, kterého Doucha zastupoval jako advokát. Malina byl za mřížemi od léta 2013, měl si odsedět pět let. Na svobodu ho v polovině trestu, začátkem roku 2016, pustil soudce Novák.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Novák zmanipuloval přidělování případů na chomutovském soudu tak, aby o žádosti Douchy o předčasné propuštění jeho klienta z vězení rozhodoval právě on a žádosti vyhověl.

Za to podle policie dostal od Douchy úplatek 80 tisíc korun. Vyšetřovatelé vycházejí z odposlechů telefonních hovorů mezi oběma muži a také ze sledování. Poté, co soudce o předčasném propuštění podnikatele rozhodl, se oba muži setkali v kavárně nedaleko Prahy a právě tam podle policie došlo k předání peněz.

Obhájci obou obviněných takový scénář odmítají. Peníze, které v případu policie po schůzce Nováka a Douchy zajistila, nemají podle nich s tímto nic společného, ale byla to souhra náhod. Podle obhájců to byla záloha za byt, kterou se Novák chystal vrátit ženě, jež si koupi jeho nemovitosti rozmyslela.

Schůzku mimo soudní budovu mezi Douchou a Novákem obhájci nerozporují. „Žádný zákonný a ani podzákonný právní předpis nezakazuje styk advokáta, státního zástupce či soudce. Česká republika je, doufejme, stále demokratický stát,“ okomentoval setkání už dříve Novákův obhájce Němec.