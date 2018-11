Napodobovali jeho křik o pomoc, řekl kamarád obžalovaných z vraždy mladíka

„S oběma kluky jsem hodně kamarádil, znali jsme se ze školy,“ řekl v pátek před soudem jeden z předvolaných svědků o svém vztahu k obžalovaným, devatenáctiletému Adamu Kuželovi a dvacetiletému Tomáši Pavlisovi.



Mladíkům hrozí dvacet let, případně i výjimečný trest za surovou vraždu vrstevníka Honzy. Podle obžaloby ho bili baseballovou pálkou, mlátili pěstmi a také ho jeden z nich podle spisu sekal mačetou.

S obětí se oba znali delší dobu. Všechny spojovaly mimo jiné kšefty kolem aut.

Podle kamaráda obžalovaných se mu prý v lednu se svým hrůzným činem svěřili. Přítomná u toho podle jeho slov byla i jejich společná kamarádka.

„Říkali, že nejdřív dostal pálkou, že ho pak měli dát nějakému Rumunovi a že bylo hrozné na něj koukat, jak leží bezvládně v dodávce,“ popsal předvolaný svědek s tím, že oba se vzájemně doplňovali a snažili se věrohodně napodobit, jak zavražděný například křičel o pomoc.



„Později prý Tomáš podával Adamovi mačetu, ať to udělá on. Ale ten řekl, že na to nemá koule a vrátil mu ji. Vzápětí mě a kamarádce Tomáš řekl, že jestli cekneme, dopadneme stejně. Byli jsme v šoku. Nechtělo se nám věřit, že by byli něčeho takového schopní. Zeptali jsme se Tomáše, jestli by nám tohle opravdu dokázal udělat a on okamžitě řekl, že ano,“ pokračoval mladík ve výpovědi.



Když už poté Pavlis s nimi nebyl, Kužel je prý dokonce zavezl na místo činu. „V autě se Adam rozbrečel kvůli tomu, co udělal. Viděli jsme tam v dáli ležící tělo. O to větší strach jsme s kamarádkou dostali. Adam nám řekl, že tohle se nesmí nikdo dozvědět,“ dodal svědek.



Na jeho výpověď následně reagoval Pavlis slovy, že nikomu nic neříkal, nepopisoval. „Nevím, proč to říká, asi že jsem mu přebral holku,“ uvedl Pavlis.

Ten už ve čtvrtek při začátku hlavního líčení uvedl, že Honzu jen párkrát uhodil pěstí, jinak nic nedělal. Zásadní podíl na činu podle něj měl Kužel.



Druhý obžalovaný přiznal, že oběť bil pálkou, mačetou ale prý sekal Pavlis. „Nevím, zda jsem sekl i já,“ uvedl Kužel v přípravném řízení s tím, že asi ne.



Před trestním senátem mluvil také muž, jenž se zavražděným Honzou přijel v osudný večer 20. ledna na místo setkání s obžalovanými. Pavlis ho tam vylákal s tím, že si od něj chce koupit poloosy na auto.

Ve skutečnosti ho však chtěli s Kuželem svázat a odvézt za mužem rumunského původu, jemuž zavražděný údajně dlužil finanční zálohu na neprovedenou opravu auta. Na této opravě se měl podílet i Pavlis, jemuž Rumun volal, že chce zpět své peníze.



Bál jsem se to nahlásit policii, tvrdí spolujezdec oběti

„Honza mi řekl, ať počkám v autě, že to s nimi vyřídí a za chvíli přijde. Zašel za dodávku, kterou přijeli oni, a najednou jsem slyšel duté rány a křik. Honza doběhl k našemu autu ke dveřím spolujezdce, ale Pavlis mu v nastoupení zabránil. Společně ho od těch dveří tahali pryč a Pavlis ho mlátil pěstmi do obličeje,“ uvedl spolujezdec Honzy.



Vystoupil prý z auta a na dvojici útočníků křičel, ať toho nechají. Obžalovaný Pavlis mu následně řekl, aby se staral o své a dodal několik výhrůžek.

„Já zůstal strnule stát. Z Honzy tekla krev… Pak jsem naskočil do auta a odjel. Jel jsem na policii, ale po cestě jsem si to rozmyslel. Bál jsem se. Místo toho jsem zamířil k benzince, kde jsem umyl auto od krve, a jel domů,“ vypověděl muž.

Také tuto výpověď však označil Pavlis za lživou. „Já viděl, co jsem viděl. Kdo ho bil pálkou, to nevím, k tomu došlo za dodávkou,“ reagoval svědek. Kužel naopak prohlásil, že s ním plně souhlasí.



Nechtěl jsem, aby mi ho přivezli svázaného, říká Rumun

Jedním ze svědků byl i rumunský občan, za nímž podle obžaloby mladíci chtěli svázanou oběť přivézt.

„Dal jsem Honzovi zálohu pět tisíc. On pak přestal komunikovat. Jeho rodiče mi část vrátili. Povedlo se mi dovolat Tomášovi, který slíbil, že to bude řešit,“ vypověděl cizinec.



Pak mu údajně jeden z obžalovaných volal, že pro něj mají dárek. „Myslel jsem, že mají ty peníze. Otevřeli dodávku a tam byl svázaný Honza celý od krve. Řekl jsem jim, ať ho odvezou do nemocnice nebo domů,“ sdělil trestnímu senátu Rumun.



Odmítl přitom, že by po obžalovaných požadoval, aby mladíka svázali a přivezli za ním. „Nic takového jsem po nich nechtěl,“ podotkl. „Ptal jsem se jich, proč ho tak zmlátili. Oni se smáli a říkali, že si to zasloužil. Prý s ním měli ještě nějaké jiné nevyřešené problémy,“ dodal cizinec.



Z místa, kde se s ním setkali, pak kumpáni odjeli právě k Bitozevsi, kde Honzu podle spisu zavraždili dalšími ranami pálkou, pěstmi a mačetou. Hlavní líčení bude pokračovat v prosinci, kdy budou vypovídat mimo jiné znalci. Zároveň by mohl také padnout rozsudek.