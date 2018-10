Hlásili se i v hotelích. Předvolební nárůst obyvatel Moldavy řeší soud

Politická opozice v tom viděla snahu ovlivnit volby ve prospěch starostovy strany, neboť podle nich bylo jasné, koho nováčci budou volit.



Na soud se ale paradoxně neobrátili ti, jimž vadilo přihlášení nových voličů, nýbrž Iveta Boudišová, která si stěžovala na to, že se zprávy o nich šířily obcí.

„Poškodilo nás to,“ tvrdí Boudišová. Za starostovu stranu Pro Moldavu a Nové Město kandidovala také, ale neuspěla.

Hlavními postavami celého příběhu je sedmnáct nových voličů, což je zhruba sedmina všech, kteří byli v říjnu v obci volit. Mnozí z nich si nechali zapsat trvalé bydliště jen pár dní před volbami.

Když se o nich dozvěděli Pokovi političtí rivalové, roznesli informace mezi lidi a sepsali prohlášení, které poslali médiím.

Ve volbách nakonec starostova strana skončila až druhá a pokud se zbylé dvě strany dohodnou, mohou vládnout spolu.

Boudišová poslala soudu návrh na neplatnost voleb a na policii podala trestní oznámení. Ze strany politické konkurence šlo podle ní o „nepřípustný a koordinovaný postup“ s cílem její stranu pošpinit.

Kromě toho podle jejích slov zástupci konkurenčních stran údajně tlačili na obyvatele obce, koho mají volit. Ti to dnes u soudu odmítli. „Nikoho jsme neovlivňovali,“ řekl lídr vítězné strany Michal Cuc s tím, že k účelovému přihlašování voličů docházelo na Moldavě i v letech 2006 a 2010.

Před soudem vypovídala i jedna z nových voliček. „Chci na Moldavě bydlet, protože tam máme barák,“ vysvětlovala. Proč se ale do obce přihlásila pouhý jeden den před volbami, nesdělila.

Kvůli přihlašování voličů stížnost nepadla

Soud se na to neptal, zajímalo ho spíš to, zda voliče někdo ovlivňoval, a tudíž, jestli mohla být starostova strana poškozena, jak stojí ve stížnosti.

Kvůli samotnému přihlašování voličů stížnost nepadla, neboť strany, které to před volbami a během nich nejhlasitěji kritizovaly, uspokojil volební výsledek. Pok nezvítězil a to jim stačilo. Opakování voleb by teď pro ně nebylo výhodné.

Podle informací radnice si nováčci zapisovali trvalé bydliště v rodinných domech, v rekreačních objektech a chatách, deset lidí se přihlásilo v hotelích. Boudišová přiznala, že jednoho muže přihlásila v hotelu Ján.

„Znám ho dvacet pět let, požádal mě a já neviděla důvod, proč mu nevyhovět,“ řekla. Ve svém domě se muž nezapsal prý proto, že ho právě opravuje. Proč se ale potřeboval stát občanem Moldavy těsně před volbami, Boudišová nevysvětlila.

V hotelu Santén mají být podle zpráv z radnice hlášeni čtyři lidé, v hotelu Bouřňák šest. První objekt ale právě prochází rekonstrukcí, druhý je opuštěný a prázdný.

Soud nejspíš rozhodne příští týden

Přesto Boudišová prohlašuje, že přihlášení zmíněných osob není účelové. „Ty hotely jsou prodané a ti lidé, to jsou noví majitelé,“ tvrdila.

Jenže v katastru nemovitostí je uvedeno, že majitelem Santénu je pořád firma Dessym, již vlastní Pok s Boudišovou, a vlastníkem Bouřňáku je stále firma Skimmer, kde sedí Boudišová ve správní radě.

Jakmile ji na to reportér MF DNES upozornil, pozměnila své vyjádření. „Prodej je na dobré cestě,“ ujišťovala a nakonec poznamenala, že doufá v prodej.

Její právník navrhl, aby soud volby kvůli poškození starostovy strany zneplatnil. Rozhodnutí padne 6. listopadu.