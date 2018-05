Rodinný gang nutil dívky k prostituci, dostávaly jen čínskou polévku

Soud zatím nepravomocně poslal do vězení dva muže a jednu ženu, zbývající příbuzné - muže a ženu - zprostil obžaloby. Dva odsouzení dostali osm let, třetí pět let nepodmíněně.

„A to za zločin obchodování s lidmi, ohrožování výchovy dítěte a šíření toxikomanie,“ sdělila iDNES.cz mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová.

Obžalovaní podle spisu nejméně od června do září 2015 přiměli všechny tři dívky, aby nabízely placený sex v Bílině u silnice I/13 před benzinkou u výjezdu na Teplice.



Na místo je vždy doprovázeli a domlouvali jim tam sexuální služby se zákazníky. „Jednalo se jak o českou tak i o německou klientelu,“ stojí v obžalobě.

„Zneužili jejich závislosti, neboť dvě poškozené byly na útěku z dětského domova a jedna z domova, či je obviněný donutil k prostituci bitím,“ popsal žalobce.

Jednu z dívek kuplíři zamykali v pokoji, aby nemohla utéct. Všechny tři bedlivě hlídali a i před benzinkou jim znemožňovali volný pohyb. Dívky směly chodit jen na místa, kde na ně kuplíři dobře viděli.

Žádný z obžalovaných nepracoval

Sexuální služby dívky poskytovaly v autech na polní cestě nedaleko benzinky. „Od klientů přijímaly částky od 300 do 500 korun či od 20 do 50 eur. Každá z poškozených měla za den od tří do deseti klientů,“ uvádí obžaloba.

Všechny vydělané peníze musely dívky přímo na místě odevzdat svým věznitelům. Ti od nich získali nejméně 226 tisíc korun, které pak utratili. „Přitom nikdo z obviněných nebyl zaměstnán,“ zdůrazňuje obžaloba.

Dívkám kuplíři poskytovali jen potraviny v omezeném množství, zejména čínské polévky a rohlíky. Kupovali jim pouze základní hygienické potřeby a nejnutnější oblečení, to jim dávali často i obnošené.

Dva z obžalovaných také navázali se dvěma z dívek intimní vztah. „Říkali jim, že si musí prostitucí vydělat na jídlo. Dobře přitom znali i jejich věk,“ upozornil žalobce.

Obžalovaní si obstarávali pervitin a k užití drogy přiměli i dvě z dívek. Jednak, aby se jim nechtělo spát a mohly prostituci vykonávat i v noci, a též proto, aby byly snadno manipulovatelné.