Byla s ním pro peníze, říká žena o sestře, která přežila škrcení v Doubici

„Utrácel za ni hodně peněz. Kupoval jí úplně všechno. Měla ho vyloženě jako sponzora,“ uvedla dívčina starší sestra při dřívějším výslechu. Soudkyně dnes její výpověď četla.

„Žili spolu a matka, kterou nemáme společnou, ji ve vztahu s Chloubou podporovala, protože to pro ni znamenalo, že se o ni vůbec nemusí starat po materiální stránce. Koupil jí i koně. Matka se dokonce bála, abych jí Chloubu nepřebrala,“ podotkla.

Chloubovu štědrost prý poznala i ona sama.

„Stýkali jsme se spolu všichni tři běžně a jezdili na akce. Zaplatil mi třeba tetování. Pamatuji si, že mi pořád chtěl kupovat kalhotky,“ vybavila si.



Podle ní Chlouba dokázal mluvit jen o sexu. Se sestrou jí prý často vyprávěli, co spolu dělají, včetně popisování drsnějších praktik. Chlouba podle jejích slov chtěl mít sex i s ní.

„Já to nechtěla. Bylo mi to divné, když už spal s mou sestrou. Říkal, že když je nevlastní, tak to nevadí. Osahával mě, ale já byla pasivní,“ pokračovala žena s tím, že její sestra měla souběžně vztahy i s jinými muži.



Ke mně nebyl agresivní, vypověděla bývalá přítelkyně

V jednací síni vypovídalo několik svědků, které požadovala vyslechnout obhajoba. Navrhovala například výslech dvanáctileté dívky, která Chloubu i dvě oběti znala z prostředí stájí. Vzhledem k jejímu věku a velice špatnému psychickému stavu ovšem soudkyně nakonec vyslechla pouze její matku.



„Pana Chloubu jsem potkala jednou na akci, kde jsem byla s dcerou. Vzal dceru tehdy na kolotoče. Byl na ni hodný. Já ty dvě dívky, které se tu řeší, neznám, ale má dcera je znala obě,“ vypověděla žena.

Její dcera prý o starší dívce nemluvila pozitivně. „Říkala, že je zlá. Že vždycky muselo být po jejím,“ zdůraznila žena.



Protože byla svědkyní obhajoby, mohla právě tato strana vést výslech. Ujal se toho přímo Chlouba, který ženě sám pokládal otázky. Když žena domluvila, vstal a omluvil se jí, že musela k soudu.



Dotazy kladl i své někdejší přítelkyni, s níž žil pět let. Rozešla se s ním právě kvůli dívce, kterou se loni Chlouba podle obžaloby pokusil v Doubici zavraždit.

„Už jsme se nějakou dobu hádali a na tobě pak bylo znát, že chceš být s ní,“ řekla Chloubovi. Zároveň prohlásila, že vůči ní Chlouba nikdy nebyl agresivní a že se ho nikdy neměla důvod bát.



U prvního líčení se obžalovaný rozbrečel

Při pondělním soudním líčení Chlouba brečel. Řekl, že je mu líto, co se stalo a že si neumí představit, co prožívají rodiče obětí. „Z vazby jsem jim poslal omluvné dopisy. Modlil jsem se, aby vše zvládli. Nebyl to žádný plán ani úmysl,“ tvrdil.

Z prvního dne soudního jednání v kauze vraždy školačky v Doubici:

VIDEO: Soud projednává brutální vraždu mladé dívky z Děčínska

Šestařicetiletý Chlouba znal obě děvčata delší dobu. Jezdily za ním kvůli koním, které choval. S šestnáctiletou dívkou žil a intimně se s ní stýkal, čtrnáctiletá byla její kamarádka.

Loni 23. září v jeho chalupě v Doubici na Děčínsku podle obžaloby dívky svazoval a několik hodin škrtil provazem nebo opaskem (více v článku Muž dívky škrtil provazem pět hodin, ukázalo vyšetřování).

Chtěl jsem zkusit drsnější škrcení, přiznal

Chlouba vylíčil, že nejdříve škrtil až téměř do bezvědomí starší z dívek, která s ním v té době byla v chalupě sama. Svazování pro ni prý nebylo neznámé, tyto praktiky s ní používal už dříve při intimních chvílích. „Chtěl jsem zkusit drsnější škrcení. Neprotestovala,“ popsal Chlouba.



Její mladší kamarádka venčila psa a když se vrátila, Chlouba ji podle spisu ochromil paralyzérem a zaútočil i na ni. Spoutal ji a přivázal ke schodišti. Na chodbě ji podle obžaloby omotal kolem krku provaz, jímž ji předtím přivázal ke schodům, až se udusila. Její tělo pak ukryl do sklepa.



Šestnáctiletá dívka škrcení přežila, Chlouba ji podle žalobce naložil do auta a odvezl do nedaleké České Kamenice, kde ji vysadil a odjel.

Kromě vraždy a pokusu o vraždu viní státní zástupce Chloubu i ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. V jeho mobilu totiž kriminalisté nalezli snímky a videa, která například zachycují starší z dívek při jejich souloži.

Rodina mrtvé školačky požaduje odškodné téměř čtyři miliony korun, přeživší dívka žádá milion a její matka 200 tisíc korun.

Video z policejní rekonstrukce:



VIDEO: Policie rekonstruovala vraždu a pokus o vraždu v Doubici