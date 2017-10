Za účast na narozeninové rvačce potvrdil soud policistovi podmínku

Odvolací senát potvrdil dřívější verdikt děčínského okresního soudu. Janis Jílek si tak opět vyslechl čtyřměsíční trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku.



„Nedopustil se zákroku obranného, ale zákroku útočného. Byla to klasická výtržnost,“ řekl předseda odvolacího senátu krajského soudu Radek Šnajdr.

Případ se vleče už dlouhou dobu. Zmíněná oslava, která se konala v restauraci ve Varnsdorfu už v roce 2010, se strhla v bitku a Jílek v ní podle žalobce také figuroval. „Již zraněného poškozeného pákou strhl k zemi, kde mu tlačil na krk. V dalším jednání mu zabránila manželka poškozeného, která obžalovaného odtrhla,“ píše se ve spisu.

Jílek vinu odmítá. „Vrátil jsem se do hlavní části restaurace od jukeboxu a viděl skupinu lidí, jak se vzájemně slovně napadají. Všiml jsem i osoby se zakrváceným obličejem,“ líčil u soudu.

„Šel jsem k té skupině, abych přivedl zpět ke stolu dva své kamarády, aby se do ničeho nepřipletli. Pak se ten zakrvácený muž řítil k našemu stolu a křičel. Nevybíravě mě odstrčil a začal se sápat na kamarády. Proto jsem zakročil. Strhl jsem ho na zem a zaklekl ho, na krk jsem mu vůbec nesáhl,“ hájil se Jílek.

Případ nejspíš znovu půjde k Nejvyššímu soudu

Po chvíli prý ucítil ránu do hlavy a někdo mu strčil prsty do pusy a roztrhl koutek. „Byla to jeho manželka. Pustil jsem ho, chytil pro změnu ji za ruce a odtáhl směrem k hlavním dveřím, kde se jí ujala jiná žena. Pak už přijela policie,“ popsal Jílek.

U děčínského okresního soudu Jílek původně dostal za výtržnictví a pokus o těžké ublížení na zdraví tři roky vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu pěti let.

Jílek i žalobce se ale odvolali. Krajský soud pak ponechal první část trestu a zkušební dobu zkrátil na čtyři roky.

Policista se následně obrátil na Nejvyšší soud. Ten oba předchozí rozsudky zrušil, rozporoval pokus o těžké ublížení na zdraví.

Případ tak opět putoval do Děčína, kde Jílka uznali vinným pouze z výtržnictví a uložili mu v úvodu zmíněný trest, který nyní potvrdili v Ústí. „Znovu podám dovolání k Nejvyššímu soudu,“ podotkl dnes Jílek.