Znalci obhajoby zpochybnili, že šlo následky havárie v Unipetrolu zmírnit

Soud se týká události ze srpna 2015, kdy v litvínovském Unipetrolu unikl propylen, následovaly výbuchy a rozsáhlý požár. Obžalovaní za to jsou dva zaměstnanci, kterým hrozí až osmiletý trest za obecné ohrožení z nedbalosti.

Obžaloba jim klade za vinu, že při havárii na etylenové jednotce nespustili parní a vodní clony, čímž by snížili koncentraci unikajícího propylenu a minimálně by tak následky nehody zmírnili (výpověď znalce obžaloby zde).

Odborníci přizvaní obhajobou však uvedli, že obžalovaní zaměstnanci postupovali správně a spuštěním parní a vodní clony by ničemu nepomohli, možná spíše naopak.

„Použití clon by bylo zbytečné. Nemělo by to význam hned z několika důvodů,“ uvedl znalec Pavol Masaryk. Podle něj a jeho kolegů je zcela zřejmé, že únik propylenu byl mimo jejich dosah, jak už dříve uvedli i obžalovaní.



K tomuto závěru dospěli slovenští znalci na základě určení místa iniciace výbuchu. Podle nich to nebylo v kotelně, jak dříve uvedl znalec Pavel Danihelka, ale nad ní, kam už pára z clon v žádném případě nemohla dosáhnout.

Masaryk a jeho spolupracovníci také uvedli, že na spuštění clon navíc obžalovaní neměli dost času a že páry by bylo málo.

„I kdyby clony na to místo dosáhly, tak by se ničemu nezabránilo, protože jsou konstruované na zvládnutí běžného provozního úniku. Tohle však byl únik masivní,“ prohlásil další z přítomných odborníků.

Spuštěním clony by hrozil výbuch, řekli znalci

Znalci také řekli, že spuštěním by potenciálně hrozil výbuch, čímž se obžalovaní také hájili. „Situaci by tím rozhodnutím skutečně mohli ještě zhoršit. To nelze vyloučit,“ podotkl znalec Pavol Hrdý.

Obhájce obžalovaných Tomáš Sokol poukázal na to, že čtvrteční výpovědi znalců jsou pro případ zásadní.

„Dnešní závěry významně zpochybňují konstrukci vzniku průmyslové havárie tak, jak je podána v obžalobě a tedy tak, jak na ní stojí obvinění mých klientů. Já se domnívám, že ty závěry dokazují jejich nevinu. Rozhodně nebyli těmi, kteří by zapříčinili čímkoli, ať už aktivním jednáním, nebo nějakou pasivitou, vznik průmyslové havárie,“ zdůraznil Sokol.

V jednací síni měl být ve čtvrtek přítomný i znalec Pavel Danihelka, aby se k závěrům protistrany vyjádřil. K soudu však nedorazil.

Soudkyně Bohumila Huňáčková hlavní líčení odročila na 22. ledna příštího roku. Předpoklad, že by rozsudek mohl padnout právě v lednu, ale zpochybnila.

Archivní záběry z požáru po výbuchu v litvínovské chemičce:



