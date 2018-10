Krajský soud řeší, zda se v Ústí nad Labem kupovaly volební hlasy

Zástupci těchto stran s ním spojují Ústecké fórum občanů (UFO), které nyní ve městě spoluvládne.

Konkrétně upozorňují na lokality Předlice, které spadají pod centrální část, a Krásné Březno, jež patří do Neštěmic. Údajné kupčení s hlasy v těchto dvou oblastech pak podle nich mělo vliv i na volby týkající se magistrátu.



„Je pro mě nepřijatelné, aby bylo akceptováno uplácení voličů. Toto počínání považuji za amorální,“ uvedl Zbyněk Novák, jenž podal stížnosti ohledně voleb do zastupitelstva města a v centrální části, kde kandidoval. Pro Neštěmice ji podala Venuše Studničková.

Pokud jde o Předlice, UFO tam získalo 76 procent hlasů, přičemž volební účast byla necelých 15 procent. V Krásném Březně dostalo také nejvíce hlasů, konkrétně 21,39 procenta. Volební účast zde byla necelých 21 procent. V centrálním obvodu zvítězilo PRO! Ústí, v Neštěmicích pak Vaše Ústí.

Soud se v souvislosti se stížnostmi obrátil na Český statistický úřad, aby přepočítal výsledky, pokud by se nezapočítaly výsledky z Předlic a Krásného Března.

Podle statistiků by to nemělo vliv na rozložení mandátů do zastupitelstva města a v centrálním obvodu. Ovlivnilo by to však výsledky v Neštěmicích. UFO by tam získalo jen jeden mandát místo dvou a hnutí Vaše Ústí by si o jeden polepšilo na šest křesel.

UFO bylo v souvislosti s možným nakupováním hlasů zmiňováno v médiích či na sociálních sítích.

Před soudem dnes vypovídal redaktor MF DNES Artur Janoušek, jenž se tématem zabýval. Jeho výpověď se týkala pouze Krásného Března. Tam se v době konání voleb vydal poté, co se v online zpravodajství dozvěděl, že se tam vypravilo naráz k volbám nezvyklé množství lidí. „Od lidí jsem se dozvídal, že to má souviset s UFO,“ vypověděl.

UFO, za něhož se u soudu objevil současný náměstek primátorky Jiří Madar, už dříve odmítlo, že by kupčilo s hlasy.

Rozhodnutí padne v úterý

Volby v Krásném Březně řeší i policie. „Zatím nebylo zahájeno trestní stíhání žádné osoby,“ sdělil MF DNES policejní mluvčí Daniel Vítek. Soud o třech stížnostech rozhodne v úterý.

Mezitím pokračuje vyjednávání o nové magistrátní vládnoucí koalici. Vítězné ANO jedná s třetím hnutím UFO, s ODS a PRO Zdraví a Sport. Na facebookovém profilu ANO se nyní objevila informace, že se jeho zastupitelský klub jednohlasně vyslovil právě pro tuto koalici.



Pokud jde o stížnosti na volby, krajský soud jich přijal celkem 27. Několik jich už zamítl. Například tři stížnosti z Mostu a dále také na volby v Trmicích, Bitozevsi, Jiříkově či Chabařovicích. Vedle Ústí nad Labem pak bude ještě rozhodovat o podnětech týkajících se Bíliny, Litvínova, Chomutova či Moldavy.

Na Moldavě soud zkoumá podezřelý nárůst voličů těsně před volbami, přičemž někteří noví voliči se přihlásili k trvalému pobytu v hotelích, které patří starostovi Jaroslavu Pokovi a jeho družce Ivetě Boudišové.

Upozorňovala na to politická opozice podle které v tom byla jasná snaha volby ovlivnit. Stížnost v souvislosti s tím však podala paradoxně Boudišová, jež si stěžuje, že stranu, za níž kandidoval Pok i ona takové zvěsti poškodily. Jejich partaj skončila druhá a mohla by být v opozici. Také v tomto případě padne rozhodnutí v úterý.