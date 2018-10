Po půli trestu chce pražský exsoudce odsouzený za korupci ven z vězení

„Několik let jsem přemýšlel, co tu řeknu a teď mi docházejí slova. Uvědomil jsem si, co jsem spáchal. Nebyl to exces, byl to zločin. Jsem si vědom, že jsem zasáhl do věrohodnosti justice,“ přiznal ve čtvrtek Havlín před teplickým soudem.

Po dvou a půl letech za mřížemi chce bývalý soudce na svobodu. „Mám zajištěna dvě zaměstnání, ve kterých bych mohl uplatnit své zkušenosti z diplomacie a jazykové dovednosti,“ prohlásil Havlín.

Exsoudce je ve vězení od předloňského dubna. Za mříže ho tenkrát musela odvézt policie, protože termín nástupu ignoroval - měl nastoupit již v polovině března.

Havlín dostal trest za to, že jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 nezákonně ovlivňoval trestní řízení ve prospěch pachatelů, většinou opilých řidičů. Ovlivňování doprovázela žádost o úplatek, jeho nabídka nebo rovnou poskytnutí peněz.

Ředitel věznice se k Havlínově žádosti o podmíněné propuštění připojil s tím, že jeho výkon trestu byl bezproblémový. A že podle jeho slov Havlín prokázal dostatečnou míru sebereflexe.

Okresní soud v Kladně mu nejdříve vyměřil 6,5 roku vězení. Později mu však trest zmírnil pražský krajský soud, k němuž se Havlín odvolal (psali jsme zde).

Havlínovi hrozilo za korupci až deset let za mřížemi. Trestnou činnost pomohly rozkrýt odposlechy.

Vedle Havlína čelilo obžalobě dalších šest lidí. Bývalého státního zástupce Františka Fialu soud potrestal třemi roky a deseti měsíci vězení, ostatní obžalovaní dostali podmíněné tresty.

