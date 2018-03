Soudní spor o doplatek za Mariánský most se táhne 19 let. A nekončí

K okresnímu soudu případ vrátil v roce 2014 odvolací senát krajského soudu.

Znalec Václav Pospíchal dnes uvedl, že realizovaná konstrukce je jiná než ta, která byla uvedena ve smlouvě o dílo.

Dodal, že konstrukci uvedenou ve smlouvě nebylo možné realizovat, což podle něj ukázala později takzvaná optimalizační studie.

Oproti původním plánům se podle některých znalců změnila konstrukce a technické řešení mostu. Hutní montáže proto požadovaly po městu doplatek. Ústí se hájí tím, že v dokumentech nebyla uvedena konkrétní výrobní řešení.

Město vyšla stavba na dvojnásobek

Město stála stavba tři čtvrtě miliardy, téměř dvakrát více, než bylo původně plánováno. Stavební firma žádala po magistrátu dalších více než 180 milionů korun a úroky z prodlení.

Odvolací senát v odůvodnění rozsudku uvedl, že nebylo dostatečně prokázáno, že byl změněn předmět smlouvy. Hutní montáže tvrdily, že postavily jiný most, než o jakém se jednalo při podpisu původní smlouvy.

Okresní soud se znovu musí zabývat tím, zda současný Mariánský most přes Labe byl, či nebyl postaven podle podepsané smlouvy.

Pokud by okresní soud dospěl k závěru, že postavený most je jiný a na jeho ceně se Ústí s Hutními montážemi nedohodlo, musela by se stanovit jeho cena podle odvolacího senátu na základě objektivního posouzení.

Okresní soud dříve rozhodl, že Ústí nad Labem musí Hutním montážím zaplatit téměř 184 milionů korun a úroky z prodlení. Odvolací senát případ vrátil na začátek.