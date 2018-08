Ženu drží při životě přístroje, syn dostal za pokus o její vraždu 11 let

Verdikt není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda případně podají odvolání.

„Upřímně toho lituji. Připadám si teď jako ve špatném snu,“ uvedl před soudem devětapadesátiletý Jedlička, jehož znalci označili za jednoduše strukturovanou osobnost s až podprůměrnými intelektovými schopnostmi.

Útok se podle spisu odehrál 3. března večer v bytě seniorky, ve kterém s ní Jedlička v té době několik měsíců žil. Matce nejprve pomohl z invalidního vozíku na záchod. Když se ji snažil přemístit zpět, žena upadla na zem a Jedličkovi se nedařilo zvednout ji.

„Nemohl jsem s ní hnout. Rozčílil jsem se. Z toho útoku si pamatuji jenom něco,“ pronesl Jedlička.

Matku brutálním způsobem zmlátil. Napadl ji pěstmi, kopal do ní a škrtil ji, až upadla do bezvědomí. Útočil na celé tělo. Důchodkyně utrpěla zlomeniny pěti žeber, stehenní kosti nebo obličejových kostí, přičemž u ní došlo také k poškození mozku nebo k poranění plíce.

Matky už měl dost

„V důsledku utrpěných zranění je poškozená do současné doby hospitalizována. Pro těžké poškození mozku je v bezvědomí, nereaguje na podněty, není schopná samostatného dýchání. Zlepšení jejího stavu nelze očekávat,“ řekl státní zástupce Vladimír Jan.

Po napadení Jedlička křičel z okna, že už má matky dost a že ji zabije. V tu chvíli už na místo mířili strážníci, které zavolala sousedka poté, co slyšela rány a jak Jedlička ženě sprostě nadává.

Hlídku Jedlička po zazvonění nechtěl pustit dovnitř s tvrzením, že matce nic není. „Viděl jsem, jak ta paní leží na zemi, tak jsem ho odstrčil a šel jí dát první pomoc. Měla obličej celý od krve a chroptěla,“ popsal soudu jeden ze strážníků.

Péče o matku byla podle Jedličky složitá nejen kvůli jejímu tělesnému hendikepu. Popsal ji jako náladovou.

„Nebylo to s ní jednoduché. Někdy mi nadávala. Několikrát se podělala přímo do postele. Tvrdila, že to neudržela. Nevím, jestli to byla pravda, nebo jestli to bylo schválně. Asi se to ve mně všechno nahromadilo a bouchnul jsem. Taky jsem to ten den přehnal s alkoholem,“ vypověděl Jedlička.

Tři promile v krvi

V době útoku měl v dechu tři promile. V minulosti prý poškozenou, která mu spadla už několikrát, nikdy fyzicky nenapadl.

Jeho tvrzení, že „to s matkou nebylo jednoduché,“ podpořili svými výpověďmi i příbuzní. „Já bych se o ni starat nemohl. Nedal bych to,“ vypověděl jeden z jeho dvou bratrů. „Byla zlá. Tohle by snad nikdo nevydržel,“ podotkla Jedličkova švagrová.

„Obžalovaný evidentně nezvládl dlouhodobou zátěž,“ řekla při odůvodnění rozsudku soudkyně Šárka Tampová. Jedličku zařadila do mírnějšího typu věznice, což navrhoval i státní zástupce. „Přistupuji k tomu vzhledem k jeho osobnosti, věku a zdravotnímu stavu,“ podotkla Tampová.