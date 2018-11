Poškodila nás policie, chceme nové volby, tvrdí soudu hnutí z Chomutova

Podle PRO Zdraví a Sport, které ve volbách neuspělo, byla policejní akce cíleně namířená proti Matěji Drbohlavovi, jenž působí jako PR manažer hnutí.

„V rámci politického soupeření došlo ke zneužití policejní moci,“ uvedl dokonce právní zástupce subjektu Vlastimil Němec.

Podle něj státní i městská policie provedly ve městě ve zmíněný den rozsáhlé pátrání právě po Drbohlavovi, byť ve výsledku není prověřován kvůli spáchání nějakého prohřešku.



Policie skutečně v Chomutově zasahovala. Podle svého vyjádření se snažila dopadnout dvaačtyřicetiletého muže, jenž je podezřelý, že koncem září zapálil auto současnému náměstkovi primátora Davidu Dindovi (Nový Sever).

Podle policejního mluvčího se nejprve neúspěšně snažili zastavit jeho vozidlo, přičemž muž poté auto odstavil a utekl.

„Další den byl zadržen zásahovou jednotkou a umístěn do vazby. Je podezřelý ze spáchání několika závažných trestných činů. Mimo jiné byl obviněn v souvislosti s požárem vozidla. Zásah proběhl v návaznosti na trestnou činnost, z níž je muž podezřelý a nebyla prokázána žádná souvislost s volbami,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Zadrženým není Drbohlav, ale jistý Petr J., jak vyplynulo při soudním jednání. Na otázku, zda policie ve městě pátrala i po jiném člověku, Vítek odpověděl, že se k záležitosti více vyjadřovat nebude.

„Policie nejdříve sháněla pana Drbohlava, i když obviněný je úplně někdo jiný a on s tím nemá vůbec nic společného. Ale lidé policejní vyptávání pochopitelně vnímali, přičemž vědí, že má pan Drbohlav vazby na hnutí,“ podotkl Němec. Otec Drbohlava řekl, že jeho syn byl poté na krátkém výslechu.

Ze subjektů, které se ve městě dostaly do zastupitelstva, se na stranu PRO Zdraví a Sport postavilo ve volbách druhé hnutí PRO Chomutov.



Soud rozhodne v úterý. Pokud by návrh přijal, znamenalo by to opakování situace z před čtyř let, kdy se v Chomutově volby musely znovu konat kvůli kupčení s hlasy.

Právě i s ohledem na podání stížnosti zatím nebyla oznámena podoba nové vládnoucí koalice.