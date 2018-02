Tyran z Krupky bude ve vězení o půl roku déle kvůli napadení přítelkyně

Bady se s někdejší partnerkou nejprve pohádal, poté ji udeřil pěstí do obličeje. Způsobil jí tak dvojitou zlomeninu dolní čelisti. Žena se musela podrobit operaci a několik týdnů mohla jíst jen tekutou nebo kašovitou stravu. Čin se stal už v roce 2015.

Bady, jenž čelil obžalobě z ublížení na zdraví, před soudem odmítl vypovídat. V přípravném řízení uvedl, že nic neudělal, protože se v danou dobu nacházel v jiné části kraje u příbuzných.

„O jeho vině není pochyb. Prokazuje ji věrohodná výpověď poškozené, dalších svědků i znalecký posudek z odvětví soudního lékařství,“ uvedl soudce Pavel Kuděla.

Žena má s čelistí problémy dodnes. V soudní síni nicméně došlo k paradoxu, když Badyho usvědčovala, ale zároveň se s ním pokoušela navázat kontakt.

Obžalovaného lze co do trestné činnosti nazvat „známou firmou“. Přezdívku si vysloužil poté, co v roce 2010 spolu se svým kamarádem v Krupce málem umučili dvanáctiletého chlapce.

Znásilňovali ho, kopali, švihali páskem, házeli s ním, nahého ho zahnali do potoka, kde musel dělat kliky a stojky. Skončili, když se unavili.

Neštítí se ničeho, varovala před ním soudkyně

Starší z agresorů šel na pět let do vězení. Bady byl tehdy ovšem nezletilý, putoval proto do výchovných ústavů, z nichž opakovaně utíkal. Za to si vysloužil roční vězení.

Už tehdy ale před ním soudkyně ústeckého krajského soudu Kamila Elsnicová varovala. „Je otrlý, neštítí se ničeho. Troufám si říct, že ho tu brzy uvidíme v jiné roli,“ řekla v roce 2010 soudkyně.

Nástupu do vězení se Bady vyhýbal a právě v té době zbil svou partnerku, čímž se prozradil.

Poté, co káznici po roce opustil, se dopustil přepadení dvou mladíků v centru Ústí nad Labem, za což dostal tři roky. V minulosti už byl odsouzený i v Anglii.

Obžalovaný Bady při jednom z předešlých soudních líčení: