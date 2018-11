Soud popáté zprostil politika obžaloby za smrt chodce, ale opět nekončí

Vyšší instance dosud při každém odvolacím řízení věc vrátila do Mostu s tím, že tamní okresní soud nevyhodnotil správně důkazy.



Podle mosteckého soudce Benna Eichlera ale nelze rozhodnout jinak než politika zprostit obžaloby. „Skutek není trestným činem,“ zopakoval dnes Eichler.

„Vina je výhradně na straně chodce. Na té komunikaci neměl co dělat. Vytvořil náhlou překážku, kterou obžalovaný nemohl očekávat,“ uvedl soudce.

V případu vynášel rozsudek podruhé. Předtím dospěl třikrát ke stejnému závěru jeho kolega Jan Hartman. Po jeho třetím zprošťujícím verdiktu však krajský soud nařídil změnu soudce a spis tak dostal na stůl právě Eichler.

Nehoda se odehrála 5. února 2013 večer na čtyřproudové silnici I/13. Klika jel tehdy směrem z Teplic, když opilého muže srazil.

Ten přebíhal silnici poté, co nejprve v protisměru zavinil jinou dopravní nehodu. Vystoupil ze svého nabouraného vozu a šel na benzinku, kde podle svědků požadoval alkohol. Když neuspěl, rozhodl se dostat k čerpací stanici na druhé straně komunikace.

Kliku, který jel povolenou rychlostí, nebyl pod vlivem alkoholu ani netelefonoval, státní zástupce viní z usmrcení z nedbalosti v prvním odstavci. Politikovi tak hrozí až tři roky vězení.

Žalobce navrhl podmínku

Žalobce tentokrát pro Kliku navrhl roční trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. Zároveň by mu na rok a půl vzal řidičák.

„Apeluji na soud, aby se vypořádal s námitkami krajského soudu,“ uvedl před vynesením rozhodnutí v závěrečné řeči státní zástupce Martin Bílý.

Žalobce i krajský soud tvrdí, že Martin Klika tehdy nepřizpůsobil svou jízdu situaci na silnici. Kdyby prý tak učinil, nemusela by se tragédie stát, protože by stačil zareagovat.

Podle státního zástupce místem ostatní auta projížděla opatrně a se zapnutými výstražnými světly, čímž řidiči upozorňovali na pohyb daného muže. Klika opakovaně tvrdí, že žádná výstražná znamení neviděl.

Vinu necítím, zopakoval Klika

Státní zástupce argumentuje kamerovým záznamem, na němž jsou vidět blikající auta a muž, který mává na projíždějící řidiče. Podle vyšetřovatelů je to člověk, kterého poté Klika srazil.

Klikova obhájkyně naopak tvrdí, že záznam pochází až z doby po projednávané nehodě. To z Klikova auta vystoupil jeho spolucestující, bývalý náměstek hejtmanky Pavel Kouda, oblékl si výstražnou vestu, a zatímco Klika volal policii, zastavoval projíždějící auta.

„S kamerovým záznamem jsme se tu již vypořádali. Pokud jde o situaci na silnici, obžalovaný reagoval adekvátně. Když vůz před ním brzdil, on brzdil také. Když před ním jedoucí auto brzdit přestalo, učinil to samé. Neměl tedy na co reagovat,“ podotkl soudce Eichler s tím, že na reakci měl Klika 1,5 vteřiny. „To by nezabrzdil nikdo,“ dodal soudce.

Klika ani tentokrát nechtěl nekonečný proces komentovat. V jednací síni jen zopakoval, že je mu líto, co se stalo, ale že vinu necítí.