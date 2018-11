Soud dal podmínku úřednici, jež neodvolala kandidaturu senátorky Dernerové

„Je nepopiratelné, že se dopustila jednání, které je jí kladeno za vinu v obžalobě,“ uvedl soudce Pavel Plch.

Za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti Čejkové uložil roční trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let. Zároveň jí na pět let zakázal činnost ve volebních orgánech.

„Takového úředníka stát ve svých službách nemůže potřebovat,“ zdůraznil Plch.

V kauze jde o senátní volby konané v roce 2016. Za hnutí Severočeši.cz, které bylo rozhádané a rozdělené na dva tábory, na Mostecku opět kandidovala senátorka Alena Dernerová.

Těsně před konáním voleb však magistrát obdržel žádost o stažení její kandidatury. Podala ji bývalá náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková z pozice zmocněnkyně hnutí, v němž zastávala také funkci první místopředsedkyně.

Jeníčková v tu dobu reprezentovala skupinu, v níž byli ještě například další bývalý náměstek Luboš Pitín či šéf bytového družstva Krušnohor František Ryba. Ve druhém táboře, který Dernerovou podporoval, byli lidé kolem vlivného podnikatele Jiřího Zelenky, v tu dobu druhého místopředsedy.

Obžalovaná rozhodla proti proudu, řekl soudce

Radnice, respektive Čejková, žádosti Jeníčkové nevyhověla. Učinila tak navzdory rozhodnutí krajského soudu.

Krajský úřad totiž předtím také po zásahu Hany Jeníčkové rozhodl o stažení kandidátky Severočechů.cz z voleb do krajského zastupitelstva, které se konaly ve stejném termínu. Následně tento krok jako správný potvrdil krajský soud.

„Obžalovaná rozhodla proti proudu. Nerespektovala názor soudu, který pro ni měl být jasným návodem, jak postupovat. Zásadním způsobem zasáhla do parlamentní demokracie,“ pokračoval Plch.

Dernerová tedy mohla usilovat o hlasy voličů, přičemž ve volbách zvítězila. Nejvyšší správní soud ale po přijetí stížností volby zneplatnil a nařídil jejich opakování. Dospěl k závěru, že magistrát jednoznačně chyboval, když kandidaturu nestáhl.

V opakovaných volbách Dernerová znovu triumfovala, už však nikoli jako kandidátka Severočechů.cz, ale za Spojené demokraty – nezávislé kandidáty.

„Doktorka Dernerová by se senátorkou nestala, pokud by úřednice jednala tak, jak měla. Jedna úřednice zasáhla do volebního práva nás všech. Všichni kandidáti se mohou cítit právem poškozeni,“ dodal Plch.

Škodu má stát podle soudu vymáhat na magistrátu

Opakování voleb stát vyčíslil na 2,2 milionu korun a po Čejkové je požadoval zaplatit. Soudce však stát odkázal na civilní soud s tím, že škodu sice způsobila, ale nezodpovídá za ni a stát by ji tak měl vymáhat po magistrátu, jakožto volebním orgánu.

Verdikt není pravomocný. Státní zástupkyně i Čejková si nechaly lhůtu na rozmyšlenou, zda podají odvolání.

Čejková rozsudek odmítla komentovat. Před soudem od začátku procesu tvrdila, že se cítí nevinná a že rozhodla podle svého nejlepšího vědomí.

V jednací síni už dříve připustila, že se cítí jako oběť politického soupeření. Odmítla však, že byla pod přímým nátlakem.