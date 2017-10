Ředitelka školku zásobovala za svého obchodu. Je obžalovaná ze zpronevěry

Dnes již bývalá ředitelka školky podle žalobkyně odčerpávala nelegálně hotovost od roku 2013 do jara 2017 a do účetnictví zařazovala také faktury, které byly vystaveny na její jméno jako podnikatelku. V té době totiž provozovala obchod ve městě, zboží tak pro školku nakupovala sama od sebe.

Podle obžaloby ale ne všechno objednané zboží do školky doputovalo. Obžaloba se opírá o znalecký posudek, který škodu stanovil na více než 1,3 milionu korun.

„Celá obžaloba je nesmysl. Školku jsem o žádné peníze nepřipravila. Veškeré nakoupení zboží do školky skutečně doputovalo. Celé je to vykonstruované vedením města, které se mi mstí, policií a státní zastupitelstvím,“ odmítla obžalobu Michaela B.

Věci pořizovala ze svého obchodu

Naopak tvrdí, že část peněz školce ušetřila tím, že některé věci pořizovala ze svého obchodu, kde prý byly levnější než jinde. Za střet zájmů to nepovažuje, divné to nebylo ani zaměstnancům.

„Například dezinfekce na čištění z jejího obchodu byla pro děti méně závadná, než které prodávali jinde. Nakupovalo se, co bylo potřeba a objednané zboží do školky vždy dorazilo. Třídilo se to pokaždé za přítomnosti jak ředitelky, tak další osoby,“ vypověděla před soudem školnice.

Na dotaz žalobkyně, zda kontrolovala doklady objednávky s tím, co bylo skutečně dodáno, však odpověděla, že ne.

Obžalovaná také odmítla tvrzení, že některé nákupy hraček, knih, či ložního prádla za desítky tisíc korun byly zbytečné. Vysvětlila to nutností z důvodu vybavování tehdy nově přistavěné budovy školky.

Policie případ vyšetřuje od loňského jara

Pochybnosti o výši škody má také předseda trestního senátu. „Obžaloba přezvala částky za nákupy ve znaleckém posudku jako způsobenou zpronevěru, ale částky nesedí. Proto jsem si vyžádal dopracování znaleckého posudku,“ uvedl soudce Kamil Vacík.

Policie se hospodařením školky začala zabývat loni na jaře na popud podbořanské radnice, která měla indicie, že v hospodaření není všechno v pořádku. Kontrola skončila závěrem, že úředníci odhalili předražené a zbytečné nákupy.

Potvrdil to i následný audit externí firmy, s jeho závěry ale obžalovaná nesouhlasí. Líčení bude z důvodu dopracování znaleckého posudku a výslechu znalkyně pokračovat v listopadu.