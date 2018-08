Muž, který opilý smetl autem rodinu, je na svobodě. Odseděl si třetinu

„Žádosti odsouzeného bylo vyhověno a usnesení o podmíněném propuštění je pravomocné,“ řekla Lidovkám.cz předsedkyně Okresního soudu v Lounech Hana Bachová.

Prvotrestaný si totiž v případě, že nemá na svědomí úmyslný trestný čin s horní sazbou minimálně deseti let vězení, může říct o podmíněné propuštění na svobodu.



Při nehodě zahynul sedmiletý chlapec, další členové poškozené rodiny utrpěli vážná zranění. Soud řidiče potrestal za usmrcení z nedbalosti, těžkou újmu na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky (o nehodě více zde).



Nehoda se stala 6. července 2016 ve večerních hodinách. Podle obžaloby usedl tehdy čtyřiadvacetiletý opilý Šmrha za volant půjčené Toyoty Land Cruiser a chystal se jet do Hrobčic do další hospody.

Cestou zabočil do Razic a odbočil na Bílinu. Nezvládl však pravotočivou zatáčku a naboural do domu na levé straně silnice. Přejel doprava mimo vozovku, kde najel do Fordu Mondeo. Tento vůz náraz odmrštil, auto pak srazilo babičku s dětmi stojící u peugeotu blízko jiného domu.

Pod vlivem alkoholu neřídil poprvé

V tu chvíli šoférovi podle obžaloby vystřelil airbag a on neviděl na cestu. Před domem v osudný okamžik stála žena se dvěma dětmi, která byla na návštěvě u svých rodičů. Bylo to její ford, který po střetu odlétl a přimáčkl na peugeot babičku s oběma dětmi.

Mladší chlapec zemřel při převozu do nemocnice následkem těžkého poranění hlavy, těla a vnitřních orgánů. Devítiletý bratr zemřelého hocha utrpěl při nárazu otřes mozku, zlomeniny obličejových kostí a měl zhmožděné nohy. Babička měla zlomenou pánev, zranění vnitřních orgánů a pohmožděné nohy.

Šmrhovi policisté po nehodě naměřili 2,22 promile alkoholu v dechu. Podle znalců se řidič do zatáčky v obci vřítil rychlostí 75 až 83 kilometrů za hodinu a do zaparkovaného auta naboural rychlostí 55 až 59 kilometrů.



Šmrha tehdy před teplickým soudem vinu přiznal a omluvil se. „Jsem si vědomý, jakou tragédii jsem způsobil, velmi mě to mrzí,“ prohlásil.

Pod vlivem alkoholu ale neřídil poprvé. Už před čtyřmi lety mu soud v Teplicích uložil zákaz řízení na tři roky. Policisté mu tenkrát naměřili 2,3 promile alkoholu v dechu. Řidičský průkaz si vyzvedl necelé tři měsíce před tragédií.