Gang převážející migranty vedl Egypťan, jeho žena překládala, říká obžaloba

Projednávání případu, který patří co do počtu obžalovaných a množství převážených migrantů k mimořádným, ale bylo dnes už po několika minutách odročeno.

„Dvěma obžalovaným se nepodařilo včas doručit předvolání, a to proto, že si zásilku nepřebírali. Nebyla tak zachována lhůta pěti pracovních dnů na přípravu k hlavnímu líčení. Jeden obžalovaný po poradě s obhájcem trval na zachování této lhůty,“ zdůvodnila nutnost odročení soudkyně Blanka Šišová.



Hlavní líčení tak bude pokračovat až 26. listopadu.

Obžalováno je celkem pět lidí, čtyři z nich pobývají v České republice, pátý člen skupiny Rostyslav Tymochuk žije na Ukrajině a písemně požádal, aby se hlavní líčení konalo v jeho nepřítomnosti.

Podle obžaloby skupinu vedl Egypťan Mohamed Tahier Sayed Mohamed Hassan. Ten podle spisu domlouval převoz konkrétních lidí z Maďarska do Německa, termíny a platbu.

Jeho manželka Irena Hassanová Suchochlebová podle žalobkyně překládala pokyny ostatním členům skupiny. Dva Češi, Tomáš Starý a Martin Horváth jsou obžalovaní, že dělali řidiče. Ukrajinec Tymochuk pak cesty zajišťoval organizačně - sehnal řidiče i osobní auta, kterými migranty přes hranice převáželi.

Policistům se podařilo odhalit dvě cesty ze srpna 2015. První se uskutečnila 8. srpna a obžalovaní při ní podle spisu převezli z Budapešti do Německa devět syrských migrantů.

„Za každého si řekli přesně nezjištěnou úplatu ve výši kolem 500 dolarů, respektive 500 až 600 eur,“ uvedla státní zástupkyně Alena Černá.

Podle ní gang naložil migranty do dvou osobních aut. Obě vyjela z Budapešti kolem druhé hodiny odpoledne. Bez problémů projeli Maďarsko, Slovensko a Českou republiku. Podařilo se jim sice dostat až do Německa, tady je ale společně se dvěma českými řidiči zadrželi němečtí policisté.

Druhou cestu skupina organizovala o deset dní později. Cestu podle spisu opět připravili Hassan a Tymochuk, ten opět zajistil auta a řidiče. Tentokrát chtěli převézt sedm Syřanů za celkovou sumu kolem dvou tisíc eur.

Další Syřané se za hranice nedostali

Syřané se ale za hranice České republiky nedostali, jejich cesta skončila na parkovišti obchodního domu v Praze, kde je zadrželi čeští policisté.

Ze spisu vyplývá, že původně byla skupina šestičlenná, jednoho z řidičů chyceného v Německu ale už pravomocně potrestal soud v německém Chemnitzu. Za převaděčství dostal pokutu 800 eur.

Není to poprvé, co lounský soud projednává takový případ. Před rokem poslal do vězení dva muže za to, že se pokusili převézt skupinu afghánských uprchlíků z Maďarska (více v článku Soud v Lounech poslal za mříže muže, kteří převáželi uprchlíky do Německa).

Řidič ale s dodávkou s 21 migranty v červenci 2015 havaroval u Dobroměřic na Lounsku. Šofér dostal čtyři roky vězení, druhý muž, který cestu naplánoval, tři a půl roku vězení, trest mu pak potvrdil odvolací krajský soud.

Kriminalisté se domnívali, že by tato dvojice mohla patřit do větší organizované skupiny, nepodařilo se jim to ale prokázat.