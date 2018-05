Tři mladí lidé zemřeli v autě, jejich kamarádce za volantem hrozí 6 let

Tragická havárie se stala loni 3. září kolem páté hodiny ráno na silnici I/15 u obce Zimoř. Posádka plně obsazeného malého auta jela z nedaleké diskotéky v Úštěku.



Vůz ujel jen několik set metrů. Podle žalobkyně se řidička po projetí táhlé zatáčky otočila dozadu, nesledovala provoz a vjela do příkopu. Auto pak narazilo do stromu (o nehodě více zde).

Prágrová v přípravném řízení nevypovídala. Před soudem řekla, že ji mladík, který seděl za ní, nejprve bouchal do hlavy. Následně podle ní vzal vlaječku fotbalového klubu a chtěl ji vyhodit.

„Začal ji vyhazovat, slyšela jsem bouchání o karoserii auta. To je poslední, co si pamatuji,“ řekla ve výpovědi. Mladík byl jednou z obětí nehody.

Žádná brzdná dráha

Dopravní znalec Jiří Gregora řekl, že v době vyjetí mimo silnici jelo auto rychlostí 78 až 88 kilometrů za hodinu. Vyjetí nepředcházela žádná brzdná dráha a bylo plynulé. Auto sjelo do příkopu a do stromu narazilo rychlostí přes 50 kilometrů v hodině.

„Pokud se řidič otočí na spolujezdce vzadu, tak s velkou pravděpodobností otáčí i volantem. A tak si lze vysvětlit plynulé vyjetí z komunikace na krajnici a dále pak pokračování příkopem. Ve chvíli, kdy byla v příkopu, už řidička neměla šanci vozidlo srovnat zpět na vozovku, i když podle stop se o to zjevně snažila,“ uvedl Gregora.

V autě jelo celkem pět lidí ve věku od 17 do 26 let, všichni z jedné obce. Zranění obětí byla podle lékařky Andrey Vlčkové fatální.

Dva nepřipoutaní mladíci, kteří seděli vzadu, utrpěli devastující poranění hlavy, protože se po nárazu udeřili obrovskou silou o střechu auta a zemřeli okamžitě. Kdyby byli připoutaní, podle Vlčkové by zřejmě přežili.

Kamarádka Prágrové, která seděla vpravo vpředu a byla připoutaná, zemřela také. Auto narazilo do stromu z její strany. Záchranáři bojovali o život dívky marně.

Další mladík, který jako jediný kromě Prágrové přežil, utrpěl zlomeniny. Sama řidička měla otřes mozku.

Pozůstalí žádají miliony

Pozůstalí požadují odškodnění přesahující v součtu přes 10 milionů korun. Zarazilo je především to, že se jim Prágrová dosud neomluvila a nekontaktovala je.

Otec mrtvé dívky se svěřil, že se celá rodina nemůže se ztrátou vyrovnat a je v péči lékařů. Prágrovou přitom zná dlouhá léta.

„Právě tím, že se známe tolik let, tak jsme čekali, že ta holka přijde a řekne aspoň to, že ji to mrzí. Bohužel se to nestalo,“ poznamenal.

Obžalovaná však tvrdí, že omluva by v současné chvíli jen jitřila emoce a bolest.

Soud jednání odročil na počátek června, kdy chce vyslechnout poslední dva svědky. Následně by měly zaznít závěrečné řeči a rozsudek.