Mladíci obžalovaní z brutální vraždy u Bitozevsi u soudu odmítli vypovídat

Oba obžalovaní odmítli u čtvrtečního líčení vypovídat, soudce proto čte jejich výpovědi z přípravného řízení.

Událost se stala 20. ledna. Vše začalo tím, že se večer devatenáctiletý Honza domluvil na sociální síti s jiným mladíkem, že se za chvíli potkají v Žatci kvůli prodeji poloos na auto. Honza za ně měl dostat 500 korun. Jednalo se však o léčku.



Za druhého pisatele se totiž podle státního zástupce vydávali dva vrstevníci, kteří měli za úkol Honzu svázat a dovézt k muži, jemuž údajně dlužil nějaké peníze za rozprodej náhradních dílů jeho auta.



Na smluvené místo Honza podle spisu nepřijel sám. Byl s ním ještě jeden muž. Když tam dorazili, vyzvala je podle žalobce dvojice už čekajících mladíků, aby jeli za nimi. Cílem byla polní cesta.

„Poškozený vystoupil z vozidla, ze kterého vyložil poloosy na zem. Obviněný však požadoval, aby je dal do nákladového prostoru jeho auta,“ píše žalobce.

Tam ho útočníci podle spisu chtěli spoutat a zavřít. Honzovi se ale do auta nechtělo. Žalobce vylíčil, že jej proto násilníci zezadu praštili do hlavy baseballovou pálkou.



„Když se předklonil u auta, vzal jsem ho baseballkou. Ani nepadl, začal utíkat. Běžel jsem za ním a asi dvakrát jsem ho praštil, ale sotva jsem se trefil,“ řekl při přípravném řízení jeden z obžalovaných, Adam Kužel, k prvnímu bití pálkou poté, co Honza nechtěl dát poloosy do dodávky.

Napadený začal křičet o pomoc a doběhl ke svému autu, aby nastoupil. „Mladíci ho ale doběhli a pomocí ran pěstí od vozu odtrhli,“ popsal státní zástupce.



Honzův vyděšený spolujezdec se podle spisu rozhodl odjet, zaslechl ale výhrůžky, že pokud něco řekne, skončí to s ním a jeho rodinou špatně. Proto podle žalobce napadení nenahlásil.



Obžaloba uvádí, že útočníci poté Honzu spoutali lepicí páskou, hodili do nákladového prostoru a odjeli za údajně podvedeným mužem.

„Ten Rumun, co jsme ho za ním vezli, na Honzu koukal do dodávky a říkal mu, že dopadl ještě dobře a že to má za to. Honza měl oči v sloup. Bylo vidět bělmo, bylo to divný,“ uvedl Kužel.

Rumun, když Honzu uviděl, jim podle spisu řekl, aby ho odvezli do nemocnice, nebo ho „vyhodili“ někde, kde ho někdo najde. Pak odjel.

Oni však se ze strachu, že by se zbitý mladík mohl obrátit na policii, rozhodli jinak. U Bitozevsi na Lounsku zajeli na opuštěné místo, kde jeden z nich podle obžaloby kopl Honzu do břicha a zeptal se ho, jestli „to na ně řekne“.

„Poškozený zakýval hlavou, že ano,“ přiblížil žalobce. Popsal, že oba potom Honzu jako smyslů zbavení mlátili baseballovou pálkou a poté vzal jeden z nich mačetu a začal ho sekat, až mu téměř oddělil hlavu od těla.

V lese tělo následně podle spisu zaházeli listím, převlékli se a odjeli do Mostu na myčku aut. Potom se ještě zbavili pálky a mačety i oblečení. Za pár dní dvojici podezřelých zadržela policie.