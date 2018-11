Staré hroby, o něž se nikdo nestará, se využijí pro nová hrobová místa

Až 50 případů takzvaných sociálních pohřbů řeší ročně magistráty v Ústí nad Labem a sousedních Teplicích. Jedná se o spálení těl nebožtíků, kteří buď nemají žádné příbuzné, nebo je jejich totožnost neznámá. „Sociálních spalů máme každý rok v Teplicích přibližně padesát. Jedná se o lidi, kteří nemají nikoho, takže za ně náklady hradí město. Pohřební služba nám přiveze jejich urny, my je skladujeme podle jmenného seznamu. Pak se čeká dva roky, jestli se třeba neobjeví někdo z příbuzenstva, kdo by za ně pohřeb uhradil,“ vysvětluje Renata Veselá z odboru životního prostředí teplického magistrátu, jenž městský hřbitov v Teplicích spravuje. Podle ní se ročně zpětně přihlásí a uhradí náklady za spálení těla mizivé procento lidí. „Jsou to dva až tři lidé za rok. Pokud se o urnu do dvou let nikdo nepřihlásí, jde do společného úložiště, kde se to zabetonuje a už to nejde nikdy vyndat,“ dodává Veselá.

Podobné počty takzvaných sociálních spalů registrují i v Ústí nad Labem. „Průměrný počet sociálních pohřbů je za posledních pět let přibližně stále stejný, a to kolem 50 za rok,“ říká Martina Žirovnická, ředitelka Městských služeb, které mají pohřebiště v krajském městě ve správě.

V podstatně menší Krásné Lípě registrují sociálních pohřbů méně. „Letos jsme jich měli asi sedm, což bylo více než v předchozích letech. Je to ale dáno i tím, že u nás máme pečovatelský dům a lidé v něm už často nemají žádné příbuzné, kteří by se jim o pohřeb postarali. Občas se v rámci dědického řízení najde nějaký vzdálený příbuzný, který částku dodatečně uhradí, ale to se stává opravdu výjimečně,“ uvádí Jana Kebortová z majetkového a civilně správního odboru radnice v Krásné Lípě, který se o místní hřbitov stará.