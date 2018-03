Lidé ze Šluknovska se staví proti záměru zrušit část železniční trati

Ústecký kraj už přistoupil na to, že vlaky tam pojedou aspoň o víkendech od jara do podzimu. Staré Křečany ale požadují na trati celoroční víkendový provoz.



O uplynulém víkendu vichřice zavála koleje i komunikaci do obce sněhem. „Došlo k tomu, že z Rumburku nejel žádný autobus, nejel ani vlak a taxikáři odmítli jet do obce, do níž vede cesta pokrytá sněhovými jazyky. Přístup k nám byl značně omezený,“ upozorňuje starosta obce František Moravec.

„Právě proto chci psát na kraj, aby zvážili zachování vlaků v zimě alespoň o víkendech,“ dodává starosta.

Provoz na takzvané Severočeské průmyslové dráze nejprve kraj zrušil ve všední dny, kdy vlaky nahradily autobusy. Nedávno navrhl provoz zastavit úplně, proti tomu se postavili obyvatelé a starostové, kteří dosáhli alespoň částečné dohody.

„Na trati U27 proběhne několik úprav v jízdním řádu, nedojde ovšem k jejímu uzavření,“ zdůrazňuje mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.



V zimě jezdí turisté vlakem k vodopádům

Podle nového návrhu, který budou tento týden schvalovat radní, vlak U27 převezme sezonní turistickou roli a autobus bude celý týden obsluhovat obce Vilémov - Mikulášovice - Staré Křečany.

Letní sezona není podle Moravce pro Staré Křečany z hlediska dopravní obslužnosti tak důležitá. „V zimě se jezdí turisté z Čech i Německa dívat na nedaleké Brtnické ledopády a kvůli povětrnostním podmínkám, kdy silnice bývá obtížně sjízdná, bychom proto přivítali zachování dvou párů vlakových spojů alespoň o víkendech,“ podotýká Moravec.

„Jsem překvapen, kolik lidí se už pod petici podepsalo,“ říká starosta. Tento týden se petiční výbor rozhodne, jak dlouho ještě bude podpisy sbírat.

Po ukončení akce dostane archy krajský úřad, jehož samospráva se bude muset peticí zabývat. „Petice musí splňovat podmínky petičního zákona,“ připomíná mluvčí Ústeckého kraje.