Kraj rozhodne, zda se mostecká galerie sloučí s oblastním muzeem

Nejistota kolem fungování zavedené instituce trvá rok a půl. Po tlaku odborné veřejnosti a mosteckých politiků kraj od záměru sloučit galerii s mosteckým oblastním muzeem tehdy ustoupil a letos si nechal za 107 tisíc korun zpracovat analýzu. Na základě jejích výsledků nyní radní doporučují zastupitelům obě instituce sloučit.

Na pondělní jednání má kraj již kompletně připravené podklady, které potvrzují sloučení galerie s muzeem s tím, že od 1. ledna 2019 má vzniknout instituce s názvem Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

„Nová struktura by kromě jiného měla přinést například jednocení sbírkového fondu umění v rámci spádové oblasti Mostecka, jednotnou koncepci budování sbírky či zajistit rozvoj akviziční činnosti i v galerijní oblasti,“ uvedla dnes jeden z důvodů připravovaného sloučení mluvčí kraje Lucie Dosedělová.



Chystaný záměr počítá se vznikem jedné instituce, která propojí galerijní i muzejní činnost. „Bude tak ještě vstřícnější v nabídce pro širokou veřejnost,“ zdůvodnila už loni Dosedělová.

Odborná veřejnost přesto stále trvá na stanovisku, že sloučení je pro galerii likvidační a projekt slučování je veskrze neodbornou záležitostí.

„Zastupitelům jsme poslali žádost, aby zvážili své rozhodnutí. Nejvíc nám vadí nekompetentnost odboru kultury kraje a navržená koncepce řízení galerie na příští tři roky, která nemá s výtvarným uměním nic společného,“ zmínil Luděk Prošek, jeden z odpůrců slučování institucí a iniciátorů petice, kterou v loňském roce podepsalo na 300 odborníků z kultury a jež stála za prozatímním odložením sloučení obou mosteckých institucí.

Proti slučování je i ředitelka Galerie Benedikta Rejta v Lounech Alica Štefančíková.

„Tendence slučování muzeí s galeriemi nebo jednotlivých institucí jsou obecně nesprávné, protože to nivelizuje činnost obou institucí nebo přinejmenším jedné. Zároveň se mění významný charakter, který galerie mají. Takže to nepovažuji za správné, zejména poté, co se galerie v Mostě stala poměrně známou a má za sebou dlouholetou tradici. Asi to není příliš šťastné řešení a ani veřejně není příliš známý důvod, proč se to děje,“ míní Štefančíková.

Analýzu zpracovala auditorská společnost

Podle odborníků je „analýza variantního řešení organizačního uspořádání příspěvkových organizací galerie a muzea v Mostě“, kterou si nechal kraj zpracovat, místy jednostranně zaměřená pouze na negativa současného stavu galerie, která je po loňském zásahu kraje bez ředitele.

„Řada údajů je záměrně vykládána ve prospěch muzea, komentáře jsou místy neobjektivní, nerespektují omezenější možnosti galerie ve srovnání s muzeem a analýza celkově vzbuzuje dojem předem daného zadání,“ stojí ve zprávě Uměleckohistorické společnosti, což je profesní organizace sdružující české a zahraniční historiky umění a studenty dějin umění.

V analýze, kterou má MF DNES k dispozici, dostává oblastní muzeum ve všech bodech více prostoru. Již samotný popis historie vzniku galerie končí v roce 1978 strohým vyjádřením: „Síň výtvarného umění byla přestěhována na jiné místo – tím se obě instituce (myšleno muzeum a galerie, pozn. red.) oddělily“.

Analýzu pro kraj zpracovávala nikoliv instituce, která má zkušenosti v oblasti kultury, ale pražská auditorská společnost Scott & Hagget. Ta podle svých webových stránek poskytuje rady v oblasti řízení a rozvoje lidského kapitálu, manažerské poradenství a orientuje se na podnikatelský přístup.