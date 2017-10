Ústí chce udržet učitele v problémových čtvrtích, dostanou peníze navíc

Kantoři v problémových čtvrtích nechtějí čelit urážkám a napadání od dětí i rodičů. Radnice proto ze svého rozpočtu každému učiteli i zaměstnancům v družinách přidá každý měsíc tři tisíce korun.

Vedení města tak činí ve snaze je na škole udržet nebo doplnit stavy novými kantory. Každý tak na výplatní pásce po odvodech najde zhruba 1 900 korun čistého navíc.

Do konce roku to bude magistrát stát 640 tisíc korun navíc, od příštího roku tyto peníze už zahrne do rozpočtu.

„Původně jsme chtěli pět tisíc na učitele, ale musíme poděkovat městu, jak rychle se podařilo peníze pro tyto školy prosadit. Pro nové učitele 1 900 korun asi nebude motivačním faktorem, aby sem přišli, ale pro stávající je každá koruna dobrá,“ říká Karel Bendlmajer, ředitel školy v Mojžíři, kam chodí 450 dětí.

Vzdávají to i zkušení pedagogové

Město doufá, že se mu podaří nejen udržet stávající, ale právě i přilákat nové učitele. A změnit tak situaci, kdy se jim na zdejších školách učit nechce, a pokud už přijdou, často ještě ve zkušební době odcházejí.

Pro mojžířskou školu by to byla spása. „Nejhorší je, že už odcházejí i zdejší zkušení učitelé. Jsou na stropě svých možností a nedokážou se vyrovnat s tím, že se situace stále zhoršuje. Na konci školního roku skončili tři, v některých letech je to i horší. A kvalifikovaní a dostatečně silní jednici, kteří by je nahradili, se hledají těžko,“ podotkl Bendlmajer.

Ze školy v Předlicích s 245 dětmi odešli na konci prázdnin dva učitelé. „I to je pro naši školu hodně. Nejsložitější opravdu je sehnat za ně stabilní kvalifikovanou náhradu. Fluktuace učitelů na naší škole je vysoká,“ potvrzuje ředitel Martin Košnar, že i když se podaří někoho sehnat, jen málokdy vydrží delší dobu.

Situace na školách ve vyloučených lokalitách je tristní a napadání od žáků i rodičů přibývá. Obě školy proto spolupracují také s městskou policií a asistenty prevence kriminality. „Došlo u nás i k fyzickému napadení, před dvěma lety zbila jedna matka družinářku. Tohle se ale naštěstí nestává často,“ zmínil Košnar.

Přistěhovaní ze Slovenska a vliv inkluze

Bendlmajer zatím fyzický útok nezaznamenal, vyhrožování je ale podle něj na denním pořádku. Stejně jako nadávky. „A to ze strany dětí i rodičů. Učitelům se nadává za cokoli a slyší vulgarismy nejhrubšího zrna,“ posteskl si Bendlmajer.

Problém se ale podle něj netýká všech žáků a rodičů, ale zejména těch, kteří se do Ústí přistěhovali ze Slovenska a o děti nemají velký zájem. „Vliv na to ale má i inkluze, kdy jsou děti z praktických škol, kde udělaly pokrok, přesouvány na běžné základní školy. Na nich pak ale učivo často nezvládnou,“ vysvětluje ředitel.

„Občas přijdou i děti, u nichž to má smysl. Ale když do 7. třídy přijde dítě, které zatím spokojeně chodilo do praktické a najednou má předměty, které nezná, často se i přes snahu učitelů a asistentů uzavře do sebe a nějak to protrpí. Anebo se právě stane těžko zvladatelným,“ tvrdí Bendlmajer.

Město zvažovalo, že zvýší platy i kantorům ve dvou školách v Krásném Březně. Zatím od toho ustoupilo. Nejprve chce vyhodnotit, zda se to osvědčí na prvních dvou školách. Řadě učitelů z ostatních problémových škol se to nelíbí.

„Měli by dostat přidáno všichni, třeba v Trmicích to není o nic lepší,“ říká učitelka, která si nepřeje zveřejnit jméno. „I tam je situace neúnosná. Děti ani rodiče o vzdělání nemají zájem, děti jsou agresivní a vyjít s nimi nelze po dobrém ani po zlém,“ říká kantorka, která už také odešla z Trmic učit jinam.