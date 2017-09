Továrna v Dubí má novou sklářskou vanu, zrychlí výrobu lahví a sklenic

„Jedná se o kompletní modernizaci technologie, od sklářské vany přes výrobní stroje až po kontrolní automaty na studené zóně. Investice do této technologie vyšla přibližně na 30 milionů eur,“ uvedl ředitel závodu v Dubí Rudolf Zajíček.



Zdejší sklárna funguje už od roku 1906, o 91 let později spadla pod americký koncern Owens-Illinois, který je největším světovým výrobcem obalového skla.

Ve dvou českých závodech (druhý na barevné sklo je v Novém Sedle na Karlovarsku) společnost vyrobí přes 206 milionů lahví ročně, což představuje asi 62 500 tun skla.

„Velká část našich výrobků se distribuuje do České republiky, zbytek jde do zahraničí, nejčastěji do Německa a dalších okolních zemí,“ poznamenal Zajíček.

Až 200 lahví za minutu

Výstavba nové sklářské vany probíhala od loňského října a trvala přes tři měsíce. Má tři linky, na nichž je schopna vyrábět i čtyři druhy produktů současně, od zavařovacích sklenic až po lahve na alkohol. Každá linka je pak schopna vyrobit až 200 lahví za jedinou minutu.

„Výroba jedné lahve od kapky skla až po expedici trvá přibližně 110 minut. Každý kus prochází automatickou i vizuální kontrolou,“ prozradil směnový vedoucí Pavel Bušek.

Společnost, která v Dubí zaměstnává 140 lidí z regionu, má i vlastní tým designérů, kteří se podílejí na finální podobě výrobků.

„Vyrábíme i lahve, ve kterých je embossing uvnitř. Většinou mají všechny motivy z vrchní části a můžete si na ně sáhnout. V těchto láhvích je ale vše uvnitř, takže reliéf vidíte, ale na povrchu je lahev hladká,“ dodal Zajíček.