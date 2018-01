Obří skladiště u D8 narazilo na územní plán, nahradí jej montážní haly

16:01 , aktualizováno 16:01

U dálnice D8 za Ústím nad Labem se nebudou stavět velké skladovací haly. Bylo to v rozporu z územním plánem. Investor chce nyní u Žďárku stavět pouze výrobní haly, ve kterých by se montovaly součástky aut a dělal by se servis techniky.