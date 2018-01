Další panelák v Janově je bez lidí. I jemu hrozí, že z něj bude troska

8:01 , aktualizováno 8:01

Už sedmý z šestadvaceti paneláků na sídlišti Janov v Litvínově je vybydlený. Bez tepla, bez vody a brzy i bez poslední nájemnice. Podle správce má o byty zájem firma ze Slovenska. Jestli se jí podaří dům znovu obsadit lidmi, je nejisté. Stejně jako to, koho by případně do domu nastěhovala.