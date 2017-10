Muž srazil důchodkyni k zemi, kopl ji do zad a utekl s jejími taškami

Jednasedmdesátiletá žena z Teplicka čekala po půlnoci v Mostě na vlak do hor. Neznámý mladý muž k ní zezadu přistoupil a pozdravil ji. Když se k němu otočila, silně do ní strčil, až upadla, na zemi ji ještě kopl do zad.



„Při tom jí sebral tašky s nákupem, osobní doklady a peníze. Okradená vyčíslila škodu na 6 300 korun,“ dodává k události z konce srpna mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Seniorka při napadení utrpěla lehčí zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.

Kriminalistům se až po déle než měsíci podařilo zjistit, kdo má čin na svědomí.

„Mladík je stíhaný na svobodě. Ukradené peníze utratil a tašky prý odložil kdesi na ulici,“ doplnila mluvčí policie.