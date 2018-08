Partaj spojená s bytovým družstvem v Mostě slibuje „vesnici pro lůzu“

Sdružení navrhuje vybudování jakési obce, kam by se mohli poslat obyvatelé města, kteří nedodržují určitá pravidla.

„Není to tak, že dnes řekneme a zítra bude stát. Myšlenka je základ. Byty v Mostě ztrácejí neustále na hodnotě i kvůli tomu, že v nich jsou ti svobodní, nevázaní obyvatelé. Jsme strana, za kterou stojí osmitisícový bytový fond, takže už musíme něco pro zdejší slušné obyvatele udělat,“ říká k hlavnímu volebnímu bodu sdružení do komunálních voleb lídr kandidátky Jan Cee.



Na otázku proč používá výraz lůza, odpovídá: „Nechceme používat termín nepřizpůsobiví. To jsem z mého pohledu třeba já. Ráno vstávám a chodím do práce, domů se vracím odpoledne. Skupina, které by se to týkalo, se přizpůsobí naopak všemu. Termín lůza ve smyslu svobodní, nezávislí, lehkomyslní a bez pravidel to vystihuje lépe.“

Jednoduché přízemní stavby s elektřinou, studenou vodou, kamny na zátop nebo tureckými záchody, kam by se měli oni „svobodní a lehkomyslní“ lidé sestěhovat, by prý mohly podle plánů sdružení stát na místech zbouraných panelových domů v mosteckém Chanově. Tam je již k dispozici určitá infrastruktura.

Pravidla bydlení by řešila vyhláška

Domy mají být kontejnerového typu, tedy podobné těm, jaké nechal v minulosti postavit ve Vsetíně někdejší starosta tohoto města Jiří Čunek.

Kdo by měl do této vesnice patřit a jak by měl případný přesun vypadat, zatím nemají Mostečané Mostu stanoveno. Vše je prý otázkou jednání, které by přišlo na řadu až po volbách.



„Pravidla by mohla řešit vyhláška. Kdyby se v tomto místě například vyhlásila doplatková zóna a v celém městě by platila bezdoplatková, mohlo by to být pro některé lidi možné řešení,“ nastiňuje jednu z verzí Cee. Neboli na místo by se mohli stěhovat ti, kteří přijdou do města a nebudou už moci získat příspěvek na bydlení.



V této souvislosti je nutno podotknout, že bezdoplatková zóna zahrnující téměř celé město, v níž žádní noví žadatelé nedostanou doplatek na bydlení, má v Mostě začít platit v září.

Vedle kontroverzní vesnice chce sdružení jako další bod umožnit lidem z bytovek rozhodovat o tom, kdo s nimi bude v domě bydlet. Nového nájemníka by musela schválit většina.

„V Holandsku nebo Velké Británii podobné právo lidé mají. Poslední roky se situace kolem bydlení v některých místech Mostu stává čím dál tím méně únosnou. Pokud někdo dělá nepořádek a nedostane možnost nájmu v domě, má možnost zvolit náhradní ubytování, kde si může žít po svém,“ uzavírá současný zastupitel Mostečanů Mostu Luboš Pitín.