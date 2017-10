V nové děčínské hale dokážou opravit dvanáct nákladních vagonů naráz

Během devíti minut napumpují zaměstnanci firmy Ryko bezmála 9 kubíků vody do cisternového nákladního vagonu, který předtím několik dní opravovali a svářeli. Zkoušejí, zda udělali svou práci dobře a nikde nic neprotéká.

Když se ujistí, že je vše v pořádku, během dalších osmnácti minut vodu vypustí a vůz může putovat zpět ke svému majiteli.



Doposud trvala kontrola napouštěním jednu a půl hodiny, kdy měl pracovník prostoje. Teď je 90 metrů krychlových napuštěno za pouhých pár minut.

„Poté co je vagon naplněn a zjistíme, že nikde neuniká, vrátí se voda z něj do nádrže, odkud byla předtím odčerpána, aby mohla být použita na kontrolu dalších vozů. Vodu bereme z vlastní studny. Zkoušíme tak hlavně vagony, které jsou určené na přepravu chemikálií a nebezpečných materiálů,“ přiblížil statutární ředitel Ryko Martin Vošta.

V nové hale mohou pracovníci najednou opravovat až dvanáct vozů, ročně se tu tak může zrevidovat okolo dvou tisíc vagonů. Celková investice do její výstavby a vybavení přišla majitele na více než 60 milionů korun.

Přes polovinu šlo na opláštěnou ocelovou konstrukci, její založení a zasíťování haly. Dalších 15 milionů stálo vnitřní vybavení haly. Součástí je jeden z nejdelších svářených montážních kanálů. Na délku měří 40 metrů a je vybaven nejmodernější technologií.



Největší investice za poslední léta

„Kanál je určen na inspekci dlouhých vagonů, které tak nemusíme rozpojovat nebo můžeme opravovat tři vagony najednou. Hala jako taková je určena především na běžné opravy a revize železničních vozů,“ poznamenal Vošta.



„Její výstavba byla naší největší investicí za posledních pět let. Nebylo to ale tak snadné, protože pod samotnou halou je ne zcela vyhovující podloží. Museli jsme se vypořádat s tím, že je tu šest až sedm metrů jílu,“ sdělil Vošta.

Do Děčína míří vagony z celé Evropy. Kromě samotných oprav tu udělají i garanční prohlídky, technické kontroly, rekonstrukce nebo čištění.

Na jednom místě se tak mohou sejít vozy na přepravu nerostných surovin, pohonných hmot, chemikálií, ale i potravin nebo automobilů. Společnost doposud zaměstnává 260 lidí.

„Jsme vlastně taková autoopravna pro železniční přepravu. Máme zákazníky od Švédska po Polsko, od Maďarska po Francii. Z lokálních firem opravujeme třeba vagony pro Lovochemii, Unipetrol či Spolchemii,“ přiblížil Vošta.

Souprava pro trať z Mekky přijela lodí

„Loni jsme tu ale měli zajímavý projekt, kdy jsme kompletovali soupravu vagonů pro stavbu trati mezi Mekkou a Medinou. Zatímco většinou přijedou vozy po železnici, tyhle musely jet i lodí,“ řekl Vošta.



Ryko má kromě sídla v Děčíně ještě pobočky v Mladé Boleslavi a Kralupech nad Vltavou. Ve třech provozech provedou zaměstnanci ročně dva tisíce revizí a šest tisíc běžných oprav železničních vozů.

Firma letos na jaře oslavila čtvrtstoletí své existence. Svou tradicí navazuje na výtopnu lokomotiv a opravnu založenou roku 1871 u nádraží v děčínské části Podmokly.

Podmokelské dílny sloužily pro údržbu a opravu vozového parku společnosti Duchcovsko-podmokelská dráha.

Po druhé světové válce přešla opravna pod Československé státní dráhy. Společnost Ryko ji pak získala v 90. letech, kdy vyhrála soutěž v rámci privatizace.

„V rámci Evropy jsme, myslím, jedna z nejmodernějších opraven vagonů vůbec. Začínáme teď plánovat další investici, kterou chceme rozjet od teď do tří let. A až nám bude 150 let, což bude v roce 2021, chceme otevřít novou kolovnu,“ nastínil plány Vošta.