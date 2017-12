Kvůli kandidatuře bych musel mít Facebook. A ten já nechci, říká Kubera

Kubera se představil v roli prezidenta Edvarda Beneše v chystaném snímku Toman režiséra Ondřeje Trojana.

„Už jsem si jednou zahrál v divadle. Veřejnost si často myslí, že se herci mají parádně, že jsou chvíli na place nebo v seriálu a pak jsou v těžkém balíku. Já měl ve filmu jen vedlejší roli, ale to, co jsem přitom zažil, jak se jeden záběr točí několikrát, jak se pořád čeká, jak je náročné natočit jedinou scénu… Byla to zajímavá zkušenost,“ přiznává sedmdesátiletý politik.

Filmová role pro vás jistě byla i odreagováním od denní činnosti, že?

Bylo to příjemné. Jinak by byl člověk jen v té politice a zase by se koukal na internet nebo si na dovolenou vzal politickou knížku místo toho, aby si vzal normální. Já mám třeba doma balíky knížek, které jsem nepřečetl, a mám obavu, že je už nikdy nepřečtu, protože v tabletu jich mám dalších asi 500. Čtu v podstatě všechno, co má písmenka. Hrozně mě to baví. Chci být v obraze a dobře to působí i u kolegů, když jim cituji, co řekli do novin. I když jsem na dovolené, tak si pak přečtu noviny za celý týden. Už od roku 1990 čtu veškerý denní tisk.

Zkusme se podívat na rok 2017. Chtěl jste kandidovat na prezidenta České republiky, ale nakonec jste si to rozmyslel…

Pro mě je pozitivní, že si nemusím zakládat účet na Facebooku. Kdybych kandidoval, tak bych tam musel být, a já nechci. Nenávidím tuto instituci, je strašně nebezpečná. Frustrovaní jedinci se tam vyžívají a společnost bere to, co si přečte na sociálních sítích, naprosto vážně. Dokonce i novináři tam stahují, co si přečtou. Donald Trump něco napíše na Twitter a světová média o jeho větě píšou. Kdybychom si Facebooku nevšímali, tak by nikdy nebyla žádná prosetická aféra se školou (otištění třídní fotky prvňáčků, mezi nimiž je řada romských či arabských dětí, vyvolalo na internetu vlnu nenávistných a rasistických komentářů – pozn. red.). Ta byla totiž zcela umělá.

Kdybyste kandidoval a uspěl, v čem byste byl jiný prezident, než je Miloš Zeman?

Byl bych obyčejný prezident neobyčejných lidí. Mám obrovskou úctu ke každému, kdo něco umí, a je úplně jedno co. Jestli člověk dělá dobře spáry mezi dlaždičkami nebo je zedník... Vždy mě uráží, když rodiče vyhrožují dětem, že když se nebudou dobře učit, půjdou na zedníka. Přitom kdo doma něco přestavoval, ten ví, jaké to je, když přijde pan řemeslník, nebo naopak takzvaný matlal, který viděl dlaždičky poprvé v životě před týdnem. Nevážíme si práce druhých lidí, jsme v tom strašně zlí. Všichni si myslíme, že jen naše práce je důležitá a ostatní se nejspíš flákají a jejich plat je zbytečně velký. Přitom my Češi jsme neskutečně šikovní.

Myslíte si, že Miloš Zeman prezidentské volby vyhraje?

O tom jsem stoprocentně přesvědčený. Jediná šance je, typická u dvoukolových voleb, že se ve 2. kole proti druhému finalistovi všichni spojí. To ale může být riskantní třeba v případě Mirka Topolánka. Nebo v případě Jiřího Drahoše, který teď ale ztrácí, protože nechce říct jasný názor. A to je vždycky špatně. Když se snažíte mít jen přátele a názor, který byste sami rádi slyšeli, tak to nemůže fungovat. Někdy prostě musíte říct i něco kontroverzního.

I když míníte, že Zeman vyhraje, je někdo, koho byste na Hradě viděl raději? Se kterým kandidátem názorově nejvíc souhlasíte?

Z kandidátů, kteří jsou, mě nikdo neoslovil. Včetně Miloše Zemana, kterého nemůžu volit už z principu, protože je to šílený levičák. Mé pojetí politiky ale je, že ideový soupeř není můj osobní nepřítel. Mám spoustu přátel v Senátu, se kterými bych si politicky ani nepodal ruku, ale osobně s nimi nemám žádný problém. Mám rád jasnou řeč. Vím, co je pravý sociální demokrat. On má názor na svět, já mám opačný. Nedělám si iluzi, že ten můj je vždy nejsprávnější, člověk má pořád pochybovat a nedělat ukvapené závěry.

Vítězem letošních sněmovních voleb se stalo hnutí ANO Andreje Babiše. Je podle vás správné, že chce jít ODS do opozice?

Často se stává, že strany něco před volbami slíbí a pak udělají něco jiného. ODS jasně řekla, že s hnutím ANO, protože ho nepovažuje za úplně demokratické, do koalice nepůjde. A to drží. Samozřejmě i v ODS mohou být jednotlivci, kteří by třeba chtěli. Andrej Babiš by také chtěl, protože by to měl relativně pohodlné, programy jsou si v některých věcech podobné. Ale asi těžko by přistoupil na zrušení EET za to, aby s ním ODS šla do vlády. Na druhou stranu představa, že by Andrej Babiš nebyl premiérem a potom by s ním někdo šel do vlády, je absurdní. Prostě vyhrál volby a má právo sestavit vládu.

Je podle vás ale správně, že do opozice vlastně chtějí téměř všichni?

Ta situace je nestandardní. Bylo by to úplně jiné, kdyby ODS měla 20 procent. Jenže tolik jí voliči nedali, takže asi nechtěli, aby šla do vlády. Když nedáte straně možnost plnohodnotně vládnout, tak se do toho nikomu nechce. Nikdo nechce dopadnout jako ČSSD, aby makal ve vládě a někdo jiný za něj slízl smetanu. Další věcí je fakt, že útoky na Andreje Babiše, které byly enormní, mu vůbec neuškodily. A naopak jeho útoky na ostatní byly také enormní, jako například to jeho „všetci kradnú“. Jsem říkal: Aj ty. Keď všetci, tak všetci (úsměv).

Jaký bude podle vás Andrej Babiš premiér?

Jaroslav Faltýnek, který ho zná 17 let, řekl, že to bude mazec. Já nesouhlasím s tím, že se dá stát řídit jako firma, to je podle mě absolutní nesmysl. Andrej Babiš ale bude vládu řídit jako firmu. Nebude to vládní jednání, ale porada vedení podniku, kde má rozhodující slovo generální ředitel. Čili – vy si tady melte, co chcete, a já potom rozhodnu. Podle mě to není úplně správně. Na druhou stranu, z provozního hlediska je to jedinečné. Ve firmě to tak musí být. Porada je od toho, aby se tam vyjasnily názory, on si z toho něco vezme a bude je třeba i akceptovat, ale rozhodne. Bude úplně jiný velitel, než byl Bohuslav Sobotka. Ten byl neslaný, nemastný. U něj Zeman splnil úkol ani ne vlastní zásluhou, stačila hůlka a bylo to. Sobotka mu to strašně ulehčil. Jeho strategickou chybou bylo, že Babiše vyhodil. To může udělat jen blázen. On mu tím vlastně umožnil, že zatímco ostatní museli chodit do práce, tak Babiš si dělal volební kampaň.

Jako zarputilý kuřák jistě vnímáte snahy o zmírnění kuřáckého zákona. Co na ně říkáte?

Já vždycky říkám: nechte lidi žít. To je moje životní krédo. To, co se odehrálo v Senátu ohledně kouření, to zdravý rozum nemůže vzít. Žádný argument nemůže být proti kuřárně, kam chodí jen kuřáci, která je odvětraná, takže ten vzduch nikomu neškodí. Protikuřácký zákon je typický případ toho, jak by společnost mohla existovat bez problémů, přesto to nejde. My přece nechceme nikomu vadit. Samozřejmě, že kouření není vitamin, to všichni víme. Já také nechápu, proč někdo leze po skále bez jištění nebo proč skáče padákem v obleku, ve kterém se může zabít. Dnes lidé dělají spoustu věcí, které jsou nesmyslné. K čemu je dobré vypít 10 piv denně? Napadlo by někoho, že by každý měl vypít jen dvě a další už nedostane? Nebo, že ty další budou dražší? Češi pijí světovou ligu a politici se jich bojí. Přitom alkohol je mnohem větší metla. Opilci páchají trestné činy, mlátí své manželky a mnohdy i děti, ale nikdo se neodváží nic říct. Já si jednou dovolil navrhnout, že zdaníme víno jednou korunou za lahev a málem jsem byl v Senátu zlynčován.

Jaký byl pro vás uplynulý rok z pohledu Teplic? Co se vám ve městě povedlo?

Z hlediska vnitřního chodu města to byl rok relativně dobrý. Konečně se nám podařilo rozjet dvě zásadní investice, přestavbu Aquacentra a výstavbu nového zimního stadionu. Mezitím proběhla spousta menších akcí, které nás ale také vyšly na desítky milionů. Namátkou rekonstrukce Zámeckého náměstí, revitalizace kolonády či rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ulici Opavská. Další milionové položky, se kterými se jiná města chlubí, už ani neříkám. Všechno navíc děláme ze svých peněz, bez dotací. A to máme na účtu pořád skoro miliardu korun. Ta se však nyní ztenčí, jednak těmi velkými stavbami a také nakupujeme nové hybridní trolejbusy. V budoucnu bychom chtěli mít město úplně elektrifikované, bez autobusů.

Jak je možné, že v Teplicích máte tolik peněz, zatímco jiná města si musejí brát úvěry?

Je to velmi jednoduché a podobné jako doma. Princip je ve vydaných penězích, nikoli v přijatých. Příjmy, a to jak na radnici, tak v rodině, většinou nejsou úplně proměnné. Peníze se ale musejí utrácet účelně. Spousta měst utrácí tak, že získají evropský grant a k němu dodají české peníze. Kolikrát přitom dělají věci, které nejsou úplně dobré, hlavně protože je to pak bude stát spoustu peněz v provozu. My víme, že je hezké postavit zimní stadion a zrekonstruovat Aquacentrum, ale musíme si uvědomit, že mandatorní výdaje tím narostou. Jsou to totiž stavby, které nebudou vydělávat. Bude úžasné, když bude jejich provoz alespoň přiměřený.

Z čeho mají Teplice nejvyšší příjmy?

Samozřejmě máme příjemné i nepříjemné příjmy. Mezi ty nepříjemné patří skoro 100 milionů korun z hracích automatů a kasin. V Teplicích jich je asi 20, což vyvolává řadu diskusí. V kasinech ale vlastně transformujeme peníze Vietnamců, Arabů, Rusů a Ukrajinců, kteří v nich hrají, v prospěšné peníze. Na cizince, kteří u nás mají trvalý pobyt, nedostáváme příjmy. Jejich děti tady ale chodí do škol, důchodci jezdí zadarmo MHD a to všechno stojí peníze. Mimochodem mě pobavilo, jak se některá města před Vánocemi chlubí, že mají odpady zadarmo. My je máme zdarma už od roku 1994! Přijde nám to jako normální věc.

