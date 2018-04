Cílem fakulty jsou soběstační umělci, které tvorba živí, říká děkan

Na fakultu umění a designu (FUD) v Ústí nad Labem se hlásí zájemci, kteří tu touží studovat design, fotografii či kurátorství. Než se sem ale dostanou, musí absolvovat několikadenní přijímací zkoušky a dokázat, že mají talent, aby porazili konkurenci.

Tato fakulta, která vznikla v roce 2000 a jejímž je Pavel Mrkus děkanem, je jednou z celkem osmi fakult Univerzity J. E. Purkyně.



Z Institutu výtvarné kultury jste se přes fakultu užitého umění stali fakultou umění a designu a uznávanou uměleckou školou. Kdo na tom má největší podíl?

Na počátku 90. let byla parta lidí na katedře výtvarné výchovy, kteří se rozhodli do toho jít i přes těžkosti, které to přinášelo. Byli to pánové jako Pavel Jarkovský, Pavel Mizera, Miloš Michálek, Jaroslav Prášil nebo Vladimír Švec. Nastala vyjednávání nejen v Ústí, ale hlavně v Praze, kde se museli zaručit renomovaní umělci či historici umění. Nově vznikající umělecká studia v Ústí podpořili například Jiří Ševčík, Adéla Matasová, Stanislav Libenský a další. Celý proces trval mnoho let, v roce 1992 vznikl první ateliér na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty pod vedením Pavla Mizery, v roce 1993 byl založen Institut výtvarné kultury, v roce 2000 fakulta užitého umění a designu a o čtyři roky později se přejmenovala na nynější fakultu umění a designu.

Proč ta poslední změna názvu?

Pojem užité umění je spojený s oblastí umělecké tvorby, kde umění vzniká za účelem toho, aby bylo někde použito, třeba v architektuře. Ale umění ne vždy vzniká za nějakým účelem. Hodně silná tu vždy byla výuka fotografie, která nemá nutně nějaký účel. Spolu s rozvojem směrem k novým uměleckým oborům v oblasti digitálních médií bylo rozhodnuto o přejmenování fakulty, dnešní název lépe postihuje realitu.

Jaké obory v současné době studentům nabízíte?

Musíme rozdělit stupně studií, protože tam se ty obory trochu mění. Na bakalářském stupni jsou obory design, grafický design a fotografie a intermediální tvorba. Navazující magisterské studium zatím kopíruje tyto tři, navíc jsou pak kurátorská studia, což je obor pro kurátory starající se o umění ve sbírkových institucích a galeriích. Další, který je jen v navazujícím magisterském stupni, je čistě v angličtině vyučovaný obor Photography and Time-Based Media (fotografie a intermediální tvorba). Doktorandské studium máme v oboru Vizuální komunikace, což je zastřešující název, pod nějž se vejde všechno z předcházejících stupňů studia.

A o které je největší zájem?

V posledních letech hlavně o grafický design a o ateliéry design interiéru a produktový design. Velký zájem bývá i o fotografii, kde máme tři ateliéry, a stále je oblíbený také oděvní a textilní design.

Kdo u vás studuje? Jde o studenty z gymnázií, nebo u přijímaček uspějí hlavně studenti z uměleckých škol?

Dříve platilo, že se na umělecké vysoké školy hlásili lidé z uměleckých středních škol, ale dnes už to tak není. Máme tu studenty ze všech možných zázemí, z gymnázií, průmyslových škol i uměleckých škol. Ti samozřejmě mají pořád trochu výhodu, protože za sebou již mají povědomí o dějinách kultury, jsou zvyklí kreslit, bývají technicky dobře vybavení a alespoň částečně se orientují ve výtvarném myšlení.

Jak velký je převis při přijímačkách?

Na některé obory velký, někde skoro žádný, nedá se to paušalizovat. U ateliérů, které se zabývají volným uměním, je to v posledních letech tak akorát, protože to někdy vychází téměř jedna ku jedné, tedy počet přihlášených se rovná počtu přijatých. U ateliérů grafického designu, jak jsem už zmínil, přijmeme zhruba desetinu uchazečů.

Jak vypadají přijímací a talentové zkoušky?

Do každého stupně studia vypadají trochu jinak. Do bakalářského studia jsou několikadenní a skládají se ze dvou kol. Na první uchazeči přinesou své portfolio, pokud je hodnoceno kladně, postoupí do dalšího kola. To obsahuje všeobecný test zaměřený na umění, dějiny umění a eventuálně dějiny oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Následují tři základní praktické úkoly, které se zpracovávají zde na půdě fakulty. Vedoucí ateliérů si připravují úkoly předem a vypracovat je trvá celý den. Důležité jsou i ústní pohovory, které přijdou jako poslední. V magisterském stupni je řízení jednokolové. Stále je důležité portfolio prací a pohovor. V ateliérech pak probíhá vypracování úkolů, kdy jeden je zadaný a druhý vlastní projekt, kterým by uchazeč chtěl do školy vstoupit a věnovat se mu během studia.

Několikrát jste již mluvil o ateliérech. Lze je přirovnat k oborovým kruhům na neuměleckých fakultách?

Ateliér je základní jednotka studia na všech uměleckých školách v Čechách. Prostorově vzato je to jedna místnost, do které chodí mladí umělci, potkávají se zde a tvoří. Sem za nimi chodí i jejich pedagog a zároveň vedoucí ateliéru. Tady všechno vzniká, tady se konzultuje a tvoří se umělecká a designérská díla. Ateliér je ale i vyučovacím předmětem, v rozvrhu je mu věnován jeden den v týdnu, zpravidla středa, skloubit se to musí s teoretickými přednáškami, které jsou po zbytek týdne.

Kolik hodin tedy mají studenti teoretického studia a kolik samotné práce v ateliéru či práce pod vedením svého pedagoga?

Rozvrh je postaven tak, že v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek mají naši studenti teoretické přednášky. Těch je poměrně hodně a jsou různého druhu. Ateliér, jak jsem již říkal, má vyhrazenou středu, ale předpokládá se, že studenti v něm pracují i mimo tento vyhrazený čas. Fakulta je otevřena každý den od šesti ráno do půlnoci a od devíti i o víkendu. Studenti si tedy mohou vybrat, kdy se jim dobře tvoří, a podle toho do svých ateliérů docházet.

Koho chcete na fakultě vychovat? Dobré řemeslníky do grafických dílen, nebo špičkové umělce na volnou nohu?

Musíme vždy reagovat na studenty a jejich očekávání. Na každé umělecké škole bude z deseti studentů v každém ateliéru jeden nebo dva, kteří budou schopni fungovat na té nejvyšší úrovni uměleckého světa, budou to takzvaní umělci na volné noze nebo samostatní grafici či designéři. Zároveň ale musíme nabídnout i těm osmi zbývajícím nějakou perspektivu, takže je musíme připravit na další pozice, které mohou v životě dělat. Samozřejmě ale cílíme na nejvyšší mety, to znamená, aby z naší fakulty vycházeli soběstační umělci, které jejich díla živí. Všichni studenti tu příležitost dostanou a je na nich, jak se vyprofilují.

A víte, kde a jak vaši studenti končí? Vedete si nějaké průzkumy?

Máme samozřejmě přehled, kdo kde pracuje. Vyšli odtud samostatní designéři, nyní je například velmi úspěšná Anna Marešová nebo designérské studio Les Kanců, které si naši absolventi založili v Praze, a dobře si vede třeba i František Pecháček, který spolupracuje s Novou scénou Národního divadla. Velmi úspěšní jsou i studenti, kteří absolvovali kurátorství. Daří se jim nacházet místa ve velmi dobrých výstavních institucích. Přehled designérů či umělců, kteří u nás vystudovali a prosadili se, postupně dotváříme také na našem webu.

Na škole učí řada špičkových umělců, kteří se prosadili u nás i v zahraničí. Jak si vybíráte pedagogy do čela ateliérů a jak jejich pomocníky asistenty?

Pedagogové v ateliérech jsou klíčové osobnosti školy. Neurčují jenom to, jak vypadá situace na škole momentálně, ale i jak se bude vyvíjet za několik dalších let. Vedoucí ateliéru musí se svými studenty pracovat v delším časovém horizontu. Vzhledem k současné pozici naší fakulty v rámci českého uměleckého školství máme ale také velkou zodpovědnost za vývoj a podobu oborů, které představujeme. Technicky vzato probíhají konkurzy, při nichž hledáme výrazné osobnosti s kvalitní vlastní tvorbou, jasným programem a cílem. Musí to ale být lidé, kteří jsou schopni působit v Ústí, což není vždy jednoduché skloubit s aktivní tvůrčí prací, která vyžaduje hodně cestování. Pokud jde o asistenty v ateliérech, snažíme se v poslední době hledat přednostně umělce a designéry, kteří jsou z Ústí a mohou být se studenty každý den.

FUD má také výbornou nakladatelskou činnost. Vydáváte řadu uměleckých publikací a katalogů k výstavám. Co se aktuálně chystá a kdo to financuje?

Publikační činnost naší fakulty je hrazena hlavně z prostředků na vědu, které dostává každá univerzita a je na každé fakultě, jak s nimi naloží. Každý rok dostáváme určitou část rozpočtu, u které víme, že ji můžeme použít na podporu tvůrčí činnosti. Využíváme finance také z externích zdrojů – grantových aktivit, podpory doktorských studentů a dalších. Poslední dobou vydáváme i v koedicích s jinými institucemi, tedy financování se dělí. Fakulta má založené dva základní nástroje na podporu tvůrčích snah, a to ediční granty pro publikační výstupy členů akademické obce a vnitřní granty na podporu realizace výstav a designérských produktů. Letos budeme například vydávat knihu Ludvíka Hlaváčka, který vede Nadaci a centrum pro současné umění v Praze a u nás dlouho přednáší předmět socializace umění, což je vztah umění a společnosti. Dále vyjde katalog k autorské výstavě Podivná botanika naší pedagožky Zdeny Kolečkové nebo grafická autorská publikace Miloše Michálka, jednoho ze zakladatelů fakulty, který tu stále působí. Kniha bude složena z 365 grafických listů prezentujících jeho umělecký projekt, kdy každý den vytvořil jednu grafiku.