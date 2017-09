Našli jsme to, co baví žáky, rodiče i nás, říká učitelka obecní školy

Je to spádová škola na Ústecku pro více než desítku okolních obcí a osad, takže si své žáky nemůže vybírat. Přesto nemá v posledních letech problém zaplnit třídy do posledního místa a v mnoha oblastech se dokázala prosadit i v celorepublikovém měřítku.



Zdejší učitelka Lenka Šidáková je hlavní koordinátorkou ekologických projektů školy, kterou za její aktivity ocenila i ministryně školství. Školské zařízení ve Velkém Březně si už čtvrt století drží titul Zdravá škola.



Tuto školu navštěvuje čím dál tím víc dětí. Do obce dokonce dojíždějí i děti, jež by měly chodit do nedalekého Ústí nad Labem. Čím si to vysvětlujete?

Na škole se kdysi podařilo rozjet spoustu akcí, které mají ohlas i po letech. Například od začátku 90. let se daří držet tradici každoročních výstupů na Milešovku nebo Bukovou horu. Letos se konal například 28. ročník školního jarmarku, kde nabízí děti své výrobky. Na všechny tyto akce pak plynule navázaly další, které pomáhají stmelovat děti, rodiče i pedagogy. Na vzájemné spolupráci stojí úplně všechno. A to si myslím, že u nás funguje velice dobře.

Podařilo se vám zapojit rodiče. Ti vám pomáhají při sběrových akcích, které jste, kromě jedné kategorie, v letošním roce vyhráli v rámci celé republiky úplně všechny. Jak to děláte?

Bez rodičů, kteří sběr od papíru a víček přes baterie až po hliníkové plechovky pomáhají organizovat, by to nešlo. Pravidelně vyhlašujeme nejlepší sběrače, ale malou odměnu dostane každý, kdo se jen trochu snaží. Peníze za sběr pak slouží k úhradě různých školních aktivit nebo za ně rada rodičů mohla pořídit i dvě interaktivní tabule. Takže ve výsledku i rodiče vidí, že to má smysl.

ZŠ Velké Březno funguje už od poloviny 19. století. V současné době sídlí ve dvou objektech

hlavní budova je původně německá škola z roku 1880, druhá, menší budova z roku 1937 vznikla jako česká škola (psali jsme o ní zde)

školu v letošním roce navštěvuje 415 žáků z více než desítky obcí a osad

25 let si drží certifikát Zdravá škola. V roce 2016 získala ekologické ocenění Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Děti nejenže třídí odpad, ale také se pravidelně zapojují do úklidu v obci. Baví je to vůbec?

Účastníme se akcí jako Ukliďme Česko nebo 72 hodin, pořádáme Den Země. Všechny děti při úklidu překvapí, kolik nepořádku dokážou někteří lidé udělat. Je to taková sázka na budoucnost, že to pak nebudou samy dělat. Dřív se stávalo, že děti ze starších ročníků už nikdo k žádným aktivitám nedonutil. Teď je ale vidět, že se to láme. Ty, které jsou nyní ve vyšších ročnících, aktivně pomáhají při našich akcích a baví je to. Už od první třídy si zvykly se do akcí zapojovat a teď to berou jako samozřejmost. Dostávají už organizační úkoly, které je nutí spolupracovat, mají určitou zodpovědnost, naučí se samostatně rozhodovat. To si myslím, že jim do budoucna také hodně pomůže.

Ve škole se nezaměřujete jen na ekologii, ale i na rozvoj pohybových aktivit. Několikrát se vám podařilo vyhrát v soutěži Olympijský víceboj a školu během několika posledních let navštívili už čtyři olympionici...

To je pravda. Opět díky zapojení všech tříd i pracovníků školy, kdy pořádáme dvakrát do roka olympijský den, kde si děti poměřují své výkony, se nám podařilo vyhrát celostátní kolo. Jinak k nám přijeli olympionici jako Verner, Chalupa, Kolocová. Na natočení sportovních soutěžních videoklipů se vrhla celá škola s nadšením a i díky tomu se děti mohly zúčastnit baseballové nebo basketbalové show s olympioničkou Kateřinou Elhotovou. Díky peněžní výhře se nám pak podařilo perfektně vybavit sportovní kabinet.

Proč se účastníte charitativních akcí a kolik jich ve škole vlastně pořádáte?

Každý rok se organizuje sbírka pro ústecký psí útulek, kam se odváží vždy plné auto pamlsků. Děti posílají nemocným kamarádům do Masarykovy nemocnice v Ústí několik pytlů hraček. Před pár lety jsme se účastnili akcí Sněhulák nebo Kolo pro Afriku. Nakonec jsme se ale před dvěma roky rozhodli pomáhat nemocnému kamarádovi Martínkovi, pro kterého sbíráme právě víčka a dvakrát do roka organizujeme větší sbírkovou akci. Například na podzim si děti s rodiči za poplatek, který šel na Martínkovo konto, mohli vyrobit papírového draka a na konci školního roku jsme zase pořádali turnaj v bingu. Každý rok tak můžeme Martínkovi poslat několik desítek tisíc korun na rehabilitaci. I podle ohlasů dětí a rodičů to nikdo nepovažuje za povinnost a akce si užívají.

Všechno to zní úplně ideálně. Určitě se ale i ve vaší škole vyskytují nějaké problémy?

Tak to je asi stejné jako v jiných školách. Téměř třetina žáků má v posudku nějakou dysfunkci. Na škole působí více než dvě desetiletí školní psycholožka a na vysoké úrovni je i výchovné poradenství, které pomáhá vzniklé problémy řešit. V rámci vzdělávání se snažíme prosazovat nové metody učení, jako je genetická metoda čtení nebo Hejného matematická metoda. Dětem nabízíme dvacet kroužků, spolupracujeme se základní uměleckou školou v ústeckém Krásném Březně. Díky aktivitě rodičů i učitelů se o prázdninách konaly dva příměstské tábory a jeden klasický tábor. Není to jen o penězích, ale hlavně o nasazení a ochotě lidí.