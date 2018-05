Chci na zámek Duchcov přitáhnout víc mladých lidí, říká nová kastelánka

Jak jste se stala kastelánkou zámku?

V patnácti nebo šestnácti letech jsem začala provázet návštěvníky na zámečku Humprecht v Českém ráji. Postupem času jsem provázela i na dalších objektech, například na zámku v Zákupech, Slatiňanech či na Novém Hradě v Jimlíně. Nejdéle jsem působila na Hrubém Rohozci v Turnově. Čtyři roky jsem pak pracovala na územní památkové správě na Sychrově jako kurátorka sbírek. A odtud už to byla přímá linka do Duchcova. Přihlásila jsem se do výběrového řízení, které jsem vyhrála. Zatím se mi tady moc líbí a ráda bych se tu usadila na delší dobu. Ani pro zámek totiž není dobré, když se kasteláni často střídají. Těžko se pak naplňují vize, se kterými přicházíte.

A s jakými plány jste tedy přišla vy?

Změn se samozřejmě nabízí spousta. Když sem člověk přijde, vidí starší fasádu a ne úplně vzhledné nádvoří. Není to v takovém stavu, jak by si asi návštěvníci představovali. Až po vstupu do interiéru lidé zjistí, že uvnitř je zámek hezký a upravený. Rozdíl mezi interiérem a exteriérem je u nás velký a právě vylepšení celkového vzhledu areálu je proto jedním z mých hlavních cílů. Chtěla bych rovněž trochu zatraktivnit prohlídkové trasy.

Kolik jich v Duchcově máte?

Dohromady pět. Hlavní jsou dvě – Valdštejnská prohlídka, která prochází historickou obrazovou galerii a hlavní sál zámku, a druhá je Casanova na zámku. To je prohlídka, která provází návštěvníky Valdštejnským muzeem a obytnými prostory v Biliárovém křídle, jehož součástí je i apartmá Casanovy. Třetí trasou je pavilon Reinerovy fresky, čtvrtá se nazývá Okouzleni antikou a jedná se o prostory přízemí, které obsahují moderní výstavu odlitků antických soch. A konečně pátou je Galerie Giacomo, která se nachází v Biliárovém křídle a konají se zde sezonní výstavy. V současné době tu probíhá výstava obrazů Gennadije Avdějeva. Od 15. června tu pak bude výstava Oldřicha Jelínka, známého ilustrátora, malíře a autora filmových plakátů, který spolupracoval například i s Adolfem Bornem.

Říká se, že kasteláni na zámku či hradě často i bydlí. Je to i váš případ?

Ano, také bydlím přímo na zámku. Strach ale nemám. V minulosti už jsem na jednom zámku bydlela a navíc jsem nikdy nebyla člověk, který by se bál. Na duchy ani strašidla nevěřím. Naopak mě moc baví, když můžu ráno vstát a hned se podívat do zámeckého parku. Užívám si to.

Co vás na této profesi baví nejvíce?

Asi to, že je to každý den něco jiného. Ráno vstanu a nevím, co mě čeká. Musím řešit nastalé problémy, ať už se týkají provozu, návštěvníků, nebo toho, že se někde něco porouchalo. Jsem v podstatě taková holka pro všechno a musím umět řešit všechny problémy na zámku. Co se týče základní údržby, jsem na to relativně schopná, ale samozřejmě tu mám k dispozici i několik šikovných kolegů, kteří mi s údržbou pomáhají.

Zámek Duchcov barokní zámek s klasicistní úpravou z 19. století

v letech 1785 až 1798 zde jako knihovník působil slavný milovník žen Giacomo Casanova, který zde sepsal své paměti a 4. června 1798 osamělý zemřel

od roku 1958 je zámek památkově chráněný

sezona zde probíhá od dubna do října (víkendy), od května do září je otevřeno každý den mimo pondělí od 10 do 16 hodin (červen až srpen do 17 hodin)

Co vás na zámku v Duchcově první den nejvíce zaujalo?

Určitě pavilon Reinerovy fresky. Jako návštěvníkovi se mi nikdy nepoštěstilo podívat se dovnitř. Poprvé jsem ho viděla, až když jsem nastoupila. Byla jsem až nahoře v té kopuli a naprosto mě to uchvátilo. Bylo to něco neskutečného. Je to velmi zajímavá stavba, stejně jako celá její historie, která je spojená s důlní těžbou. Na druhé straně zdejšího parku byl dříve veliký komplex špitálu, který měl uprostřed kapli Nanebevzetí Panny Marie. Tu zdobila právě freska od Vavřince Reinera. V 50. letech, kdy tady probíhala důlní těžba, byl ale špitál srovnán se zemí a těsně předtím byla unikátním způsobem sejmuta freska z té kaple. Pak byla asi na 20 let uložena v depozitáři v Praze, aby zde později asi 200 metrů od zámku mohl vzniknout pavilon Reinerovy fresky, do kterého byla freska z depozitáře přesunuta.

Zámek v Duchcově je velmi rozlehlý, že?

Ano, to mě také překvapilo. Jeho velká část není na první pohled vůbec vidět. Když člověk přijde do areálu, vidí samotnou hlavní budovu a Biliárové křídlo, ale už si možná nevšimne, že z něj vychází ještě hospodářské. Dohromady se jedná o pět křídel a zhruba 250 místností, pokud tedy počítáme i drobné komory. Reálných obytných místností je zhruba polovina. Většinu z nich už jsem si prošla, ale jsou tu i takové, které jsou dlouhé roky zazděné a za posledních 70 až 80 let se do nich nikdo nepodíval. Třeba sklepy byly za 2. světové války přestavěny na protiletecký bunkr a vznikla zde cihlová vestavba. Díky sondám z 90. let víme, že je tam dutý šestimetrový prostor. Od 40. let je ale nepřístupný, a přestože tam asi nebude jantarová komnata, může tam být něco zajímavého. Možná se časem dočkáme nějakých sond s kamerami, uvidíme.

Na jaké akce se mohou v letošní sezoně těšit vaši návštěvníci?

Pro školky a první stupeň základních škol máme připravený program, na kterém spolupracujeme s Divadlem V Pytli Petra Stolaře. Následně nás čeká program pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol, který je pojmenován Hrdinové a bohové antických bájí. To jsou dvě větší akce, které nás čekají ještě před začátkem hlavní sezony. V červnu pak přijdou na řadu tradiční Casanovské slavnosti, což je asi největší duchcovská kulturní akce. Na nádvoří i v zámeckém parku budou stánky s historickými řemesly či občerstvením a návštěvníci budou mít i možnost podívat se na zámek „letem světem“ s průvodcem za zvýhodněné vstupné. V sobotu 28. července dále proběhne 3. ročník mezinárodního modelářského festivalu.

Chystáte letos i kostýmované prohlídky?

Ano. Letos je jedno z hlavních témat Národního památkového ústavu (pod který spadá zámek Duchcov – pozn. red.) Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Zámek Duchcov se zapojí programem s kostýmovanými prohlídkami, které se budou konat v červenci a srpnu. Nejprve to bude velká akce s Divadlem V Pytli (5. a 6. července) a následně budou probíhat i prohlídky s Casanovou (4. a 5., 25. a 26. srpna), protože tento známý milovník je nedílně spjatý právě s Duchcovem. Ve Dnech evropského dědictví (15. a 16. září) pak chystáme i prohlídku zámeckého sklepení.