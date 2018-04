Jiřetínská kaple památkou roku. Dokola ji opravujeme, říká exstarosta

10:21 , aktualizováno 10:21

Téměř 28 let opravuje obec Jiřetín pod Jedlovou kapli Povýšení sv. Kříže a křížovou cestu na Křížové hoře. Kaple z konce 18. století se nově pyšní titulem Nejkrásnější památka roku 2017. „Je to ocenění práce lidí v obci,“ zdůrazňuje Josef Zoser, který tu byl starostou 25 let a také 6 let senátorem.