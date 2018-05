Oprava smysl měla, říká památkářka o 400 let starém domě, který strhli

Jeden z nejstarších dřevěných domů na Děčínsku stál v Lipové ulici v České Kamenici téměř 400 let. Důvodem demolice, již nařídil místní stavební úřad, byl havarijní stav objektu a neekonomičnost opravy.



Památkářka Alena Sellnerová

Z řad odborné i laické veřejnosti i tak zazněla tvrdá kritika. Alena Sellnerová z ústeckého Národního památkového ústavu říká, že dům byl skutečně ve velmi špatném stavu, proto byl také řadu let veden na seznamu ohrožených památek.

Byl plošně napaden dřevokazným hmyzem a houbami, měl propadlé podlahy a boční stěnu, střešní krytina byla plošně dožilá a propouštěla srážky. Z domu navíc upadla čelní římsa a prvky bedněného pláště. Přesto by opravy i podle ní smysl měly.



Bylo možné dům zachránit?

Zachránit lze prakticky vše. V tomto případě by podle mého odhadu zůstalo z historické materie stavby mezi 10 až 30 procenty. Záchrana i takto malé části měla smysl díky jedinečnosti domu. Opravil by se přeroubením, klasickými tesařskými a truhlářskými postupy. Tato metoda je zcela legitimním přístupem k opravám dřevěných staveb, které logicky dožívají, a používá se běžně i dnes. Navíc jsme na Děčínsku, kde je mnoho dřevohlinitých staveb, a tedy i dost řemeslníků, kteří mají zkušenosti s jejich opravami.

Proč se tak tedy nestalo?

Národní památkový ústav dlouhodobě požadoval zahájení oprav domu zařazeného do seznamu ohrožených památek, například vyjádřeními z let 2007 a 2010, ale to se nestalo vinou mnoha okolností. Dlouhodobý vlastník objektu zemřel a soud nemohl mnoho let určit jeho dědice, a tedy nového vlastníka. Stav domu, který již nebyl dobrý, se vinou absence údržby dál prudce zhoršoval. V roce 2011 bylo zjištěno, že vinou degradace stavby dochází k rozsáhlému poškozování i sousedního přilehlého domu. Památkový ústav vzhledem ke stále nevyjasněné vlastnické situaci zpracoval několik průzkumů stavby, které měly fixovat vědomosti o domě, který rychle chátral. Přibližně roku 2014 došlo k určení dědice, ale dům obratem spadl do exekuce. Vlastník se rozhodl zbavit památkové ochrany, ale podmínky, které mu uložilo ministerstvo kultury, nesplnil. Dům tedy zůstal kulturní památkou a byl nabídnut k prodeji. V této době se zástupce památkového ústavu sešel přibližně s pěti zájemci o odkoupení domu. Společně probírali technické a finanční možnosti obnovy stavby. Potenciální vlastníci však nakonec vždy couvli.

Proč?

Kvůli časové a finanční náročnosti stavby, i když by získali část prostředků na opravu od ministerstva. Nakonec dům koupil pan Baranovskyj. O objektu a jeho havarijním stavu však nic nevěděl, podle svého sdělení ho koupil jen podle fotografie. Dům se pak snažil prodat za 85 tisíc korun. Nakonec stavební úřad nařídil demolici. Podkladem pro ni byl statický posudek, který hovořil o nebezpečí stavby pro její okolí a neekonomičnosti její opravy.

Jaká byla historie domu a čím byl zvláštní?

Většina roubených budov v okolí pochází až z 18. a 19. století, mají podstávku a jedná se spíš o vesnické objekty. Kdežto tento dům č. p. 84 je měšťanským objektem, jehož patro ani střechu podstávka nenese. Stojí v Lipové, původně Nové ulici, která vznikla na jižním předměstí České Kamenice roku 1658. V tomto roce majitel panství Johann Octavian Kinský zrušil část zámeckých zahrad, které po rozparcelování přenechal poddaným pro stavbu domů. Nová ulice byla zastavěna štítově orientovanými domy, ze kterých se do roku 2000 dochovaly jen dva – č. p. 86, který byl ale po čase také rozebrán, a č. p. 84, který byl zdemolován teď. Většina roubených objektů v ulici byla zbourána už po roce 1945. Konkrétně tento dům byl cenný i svým prostorovým řešením. Uspořádání sice vychází z tradičního trojprostorového domu, ale je upraveno vzhledem k jinému využití. Majitelem byl totiž měšťan, řemeslník a nikoli sedlák či chalupník. Proto je zde hospodářská chlévní část zmenšena jen na drobnou úložnou komoru a dům je podstatně kratší, než bývá obvyklé. Konstrukčně archaický byl i krov se středovou vaznicí a sloupky na celou výšku krovu se zavětrováním ondřejskými kříži nebo předsazený štít v uličním průčelí.

Určitě to není jediný objekt, který byl takto cenný, Česká Kamenice je historické město. Nejsou ohrožené i další tamní památky?

Kulturní památky v České Kamenici již nejsou ohroženy v celé své podstatě jako tento dům. Statické problémy má ale i část vedle stojícího zámku. V několika posledních letech ale bohužel došlo k zániku několika dalších památek jinde na Děčínsku, které byly rovněž roubené. Jedná se o Dobrnou č. p. 77, Javory č. p. 25 nebo Martiněves č. p. 121. Žádný z těchto objektů však nebyl tak starý jako dům č. p. 84 v České Kamenici.

Existují u nás i starší domy, než byl ten českokamenický?

Jsou jich nejméně desítky. Dendrochronologickou analýzou dřeva byly zjištěny dokonce objekty se středověkými konstrukcemi, například Saky č. p. 2 na Kladensku z roku 1494 nebo Vitějovice č. p. 15 na Prachaticku z roku 1496. Na Děčínsku se ale jednalo o jeden z nejstarších dřevěných domů. Přibližně ze stejné doby pochází ještě roubený dům v Děčíně – Starém Městě č. p. 33.