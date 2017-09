Čína by dala za litr Zaječické hořké vody 600 korun, říká manažer

Po druhé světové válce byla totiž historie lázeňských pramenů na desítky let přetržena, a dokonce nebylo daleko k zániku.

„Za socialismu to bylo politicky nevhodné téma, proto dnes ani lidé v bezprostředním okolí o dějinách zdejších pramenů moc nevědí,“ poznamenává Bašta.



Opravdu jsou lázeňské prameny z Bíliny a okolí Mostu takovým fenoménem?

Stačí nahlédnout do světových encyklopedií, kde je celá oblast od Bíliny po Zaječice vedená jako celosvětově významná zřídelní lokalita. Když se v roce 2013 stala Bílinská kyselka oficiální vodou světového golfu, tak nám to v Bílině nikdo nechtěl věřit a brali to jako nějaký podvrh. To samé platí u možného využití hořkých solí Zaječické v našem lázeňství. Do anglického Epsomu jezdí světové celebrity, aby se vykoupaly v léčivém bahně s posledními zbytky epsomské soli, přičemž hlavním nalezištěm hořké soli je od 18. století hořkosolné pásmo Zaječické. Jaká škoda, že na tyto kúry nejezdí třeba do Teplic nebo do Bíliny.

Jak to, že ale obě minerálky, jak Zaječická hořká, tak Bílinská kyselka, zůstaly v zahraničí slavné, a proč tedy lidé a celebrity nejezdí raději k nám?

V zahraničí neprobíhala politická cenzura. Zároveň se ale po roce 1948 přerušila několikasetletá tradice místního lázeňství. Teprve v posledních letech se snažíme na slavnou historii navázat. Pro příklad – když jsme obnovovali lesopark kolem Bílinské kyselky, který má mnoho kilometrů vycházkových tras, tak specialisté na parkové úpravy nechápavě kroutili hlavami, proč se v 50. letech minulého století do parku vysázelo téměř tisíc rychle rostoucích smrků, které areál zcela pohltily. Tehdejší komunistická doba si prostě přála, aby vše zmizelo v lese a nic z honosné minulosti nebylo vidět.

Bílinské vody v roce 1664 se pramenů Bílinské kyselky ujímá Lobkovické panství a v Bílině začíná lahvování a rozesílání lázeňských pramenů

v roce 1717 objevil pramen Zaječické hořké osobní lékař pruského krále, balneolog Bedřich Hoffmann

v roce 2011 společnost BHMW, vlastník pramenů, začíná rekonstrukci památkově chráněné budovy bílinské stáčírny

v roce 2017 se Bílinská kyselka a Zaječická hořká vyvážejí např. do USA, Číny, Ruska, Velké Británie



V Zaječicích nebo Sedlci, odkud pochází léčivá hořká minerální voda, nikdy lázně nebyly?

Ne. Těch vrtů bývalo kdysi v okolí víc a vodu jednotliví majitelé rovnou stáčeli do lahví a vyváželi ji pak například do teplických lázní, případně do světa. Tím, jak kdysi většina šlechty a bohatých jedla nezdravě a měla problémy se zažíváním, užívali často lidé právě léčivé minerálky. Voda z Mostecka se dostala i na královské dvory po celé Evropě. Léčivá hořká sůl ze Sedlce pak dala jméno všem léčivým prostředkům, které se začaly vyrábět ve všech částech světa jako její napodobenina – Seidlitz Powders. Název „sedlecká sůl“ pro chemickou sloučeninu síran hořečnatý dokonce nahradil původně užívaný název „epsomská sůl“. Během socialismu ale náš národ o mnoho významných prvenství přišel. A jak se ukončily exporty do západního světa, tak se tam začal opět používat i původní název pro síran hořečnatý, podle solí z Epsomu.

Se Zaječickou vodou to pak prý bylo jednu dobu dost nahnuté a hrozil jí úplný zánik...

V 60. letech dostali lékaři nakázáno, aby Zaječickou vodu přestali předepisovat a doporučovali pití nouzové náhražky, síranové sodno hořečnaté Šaratice. Uvažovalo se totiž, že těžba uhlí pohltí časem i Zaječice. Naštěstí k tomu nedošlo. Šaratice se totiž na rozdíl od Zaječické vody nesmí užívat dlouhodobě a u dětí. A není ani vhodná například po operacích střev, protože vyvolává právě kvůli vysokému podílu sodíku křeče.

V současné době zdejší léčivé minerální vody opět vyvážíte, dokonce až do Číny. Jaký máte úspěch?

Tím, že jsme se stali partnerem národních turistických a obchodních agentur, jsou naše lázeňské prameny součástí prezentace českého lázeňství ve světě. Například Zaječická hořká je jediný prostředek, který spojuje v očích Číňanů evropské, respektive české lázeňství s léčivými vodami. V Číně jsou ochotni platit za litr Zaječické hořké až 600 korun. Poslední dobou se nám daří navracet i na bývalé tradiční trhy jako je Rusko, USA, Velká Británie. V 19. století bývalo jedním z největších odběratelů i Švédsko, kde byla voda oblíbenější víc než u nás, tak doufáme, že se brzy dostaneme i tam.

Jak výroba probíhá a co obnáší? Upravuje se voda nějak?

Všechny jímací studny v okolí Zaječic i Sedlce jsou nově opravené. Ponorným čerpadlem se do cisterny přečerpá najímaná voda, která se ve stáčírně opět přečerpá do jedné velké nádrže a z ní ji poté bez jakýchkoli úprav stáčíme do lahví. Naše vody mají nejvyšší balneologický index, to znamená, že se k pitným kúrám užívají v čistě přírodní podobě.

A jak je to s vydatností pramenů Zaječické hořké? Jste schopni veškerou poptávku uspokojit?

Objednávky zboží a výroba se musí přizpůsobit rytmu přírody a jejím procesům. Vydatnost všech zdrojů je dohromady několik litrů za minutu a vznik Zaječické je vázaný na velice složité přírodní podmínky. Pásmo kolem Zaječic má například nejmenší dešťové úhrny v rámci ČR, ale právě i období sucha jsou důležitá. Pokud by se vodu rozhodlo pravidelně užívat celé Česko, neměli bychom už do zahraničí co nabízet. Proto je nejlepší, když se Zaječická dostane do rukou těm, kteří mají zájem o tyto čistě přírodní produkty.