Ceny bytů v kraji rostou, majitelé si mohou říct víc než před dvěma lety

Třiatřicetiletý Jan z Ústí nad Labem bydlí s rodinou v bytě 2+1 a chtěl by se přestěhovat do většího. Rád by bydlel nedaleko města, aby jeho děti mohly do školy cestovat městskou hromadnou dopravou. Jak ale sám přiznává, jedná se o téměř neřešitelný problém.

„Sehnat dům nebo větší byt pro čtyřčlennou rodinu v rozumné lokalitě, dobrém stavu a ještě za normální peníze je teď prakticky nemožné,“ říká. Zatímco před dvěma lety byla v Ústí průměrná cena bytu 10 tisíc korun za metr čtvereční, dnes je to až 13 tisíc.



„Je spousta faktorů, které nyní cenu ovlivňují. Jde o to, v jaké lokalitě se byt nachází, zdali je po rekonstrukci a podobně,“ vysvětluje Kateřina Bilská, která se živí odhadem nemovitostí.

„Zatímco třeba byt 2+1 v původním stavu v ústecké čtvrti Severní Terasa jste mohli před dvěma lety koupit za 600 tisíc, dnes už stojí 750 až 800 tisíc. A podobné je to i na Bukově, kde stál byt o velikosti 50 metrů čtverečních 600 tisíc a nyní vyjde i na 900 tisíc korun,“ dodává Bilská s tím, že za vše může rostoucí poptávka po bydlení.

Realitní makléři uvádějí, že současná situace na trhu není pro nakupující růžová.

„O byty a domy je obrovský zájem. Lidé chtějí nakupovat, ale množství nabízených nemovitostí je teď omezené. To šponuje ceny nahoru. Když se objeví dobrá nemovitost za rozumnou cenu, zpravidla je do 14 dnů prodána,“ potvrzuje Marek Maturkanič z Reality IQ.

Poptávka převyšuje nabídku

Největší zájem v krajském městě je podle odborníků o byty větších rozměrů a kdo je prodává, může proti loňsku a předloňsku dost vydělat.

„Zhruba 70 procent bytů v Ústí má dvě nebo tři místnosti, o dispozicích 1+1, 2+0 či 2+1. Třípokojových a větších je tu strašně málo. Když má někdo byt nad 110 metrů čtverečních, prodá ho klidně i za cenu domu, protože ví, že tady téměř není konkurence,“ přibližuje realitní makléř Tomáš Rubinstein.

I podle něj poptávka výrazně převyšuje nabídku. Situace na realitním trhu je hodně podobná té z podzimu 2008. Tehdy, jak si vybavuje, šly ceny prudce nahoru, prodávající začali spekulovat a drželi nemovitosti až do jara 2009.

Muselo proto dojít ke snížení úrokových sazeb, které trh opětovně rozhýbalo. „Ještě nedávno byly úrokové sazby pod 2 procenty a všichni nakupovali. Teď sazby rostou, a když k tomu připočteme vysoké ceny nemovitostí a velkou poptávku, došlo ke zbrzdění trhu,“ míní Rubinstein.

Kdy současná bublina praskne, zatím nikdo netuší. „Situace se cyklicky opakuje, už je to asi třetí vlna od začátku milénia,“ podotýká makléř.

Nedostatek bytů je i jinde

Nedostatek bytů je i v jiných městech kraje. Ale třeba na Chomutovsku a Mostecku je naopak zájem o byty menších rozměrů.

„Působím od Mostu přes Chomutov, Klášterec nad Ohří až po Žatec a mohu potvrdit, že malometrážních bytů 1+1 a 2+1 je nedostatek. Jsou hned pryč, protože je skupují investoři a dál je pronajímají,“ líčí makléřka Markéta Sokolová z M&M Reality.

„V Ústí je největší zájem o byty na Severní Terase či ve Všebořicích, což jsou nejlepší lokality. Stále větší zájem ale evidujeme i o byty ve vyloučených lokalitách, kde je skupují investoři,“ potvrzuje trend Maturkanič.

Každý okres má ovšem svá specifika. V každém městě, a dokonce i v každé lokalitě to může být jinak. Třeba v Teplicích je naopak větší nabídka než poptávka, protože je zde spousta družstevních bytů.

„Zatímco družstevní byt v Teplicích pořídíte za 300 až 500 tisíc, stejný byt v osobním vlastnictví vyjde až na 1,2 milionu. Bytů v osobním vlastnictví je tu málo a kdo plánuje, že nějaký koupí, aby ho pronajímal, může tvrdě narazit. Nabídka družstevních bytů k pronájmu je totiž obrovská,“ uvádí Bilská.

Nájmy se moc nemění

Zatímco ceny bytů stále rostou, výše nájmů se podle odborníků moc nemění. „V podstatě se dá říci, že si v Ústí pronajmete byt za stejné peníze jako před dvěma lety,“ předesílá Bilská.

S tím souhlasí i Rubinstein. „Průměrná cena nájmu bytu o rozměrech 50 až 70 metrů čtverečních je zhruba 7 tisíc korun. A podobná byla i před dvěma lety,“ doplňuje.



Rostoucí zájem je podle něj o menší rodinné domy. „Velké domy už se prodávají špatně, protože jsou nákladné na provoz. Pokud je v dosahu nemovitosti MHD, zpravidla bývají ceny vyšší. Roli hraje i lokalita,“ poznamenává.

Pokud dům o velikosti 4+1 stojí ve městě 4,5 milionu, v okolních obcích se dá sehnat za 2 miliony korun. Záleží i na vzdálenosti od Prahy. Třeba byt 3+1 vyjde v Ústí zhruba na 1,5 milionu, ale ve Štětí někdy i o milion dráž.

„Pak chápu, že ho lidé v Ústí za tuto cenu nechtějí prodat. Cenu nemovitosti ovlivňuje nejen její stav a lokalita, ale i čas. Co dnes stojí milion, může být zítra klidně za dva,“ uzavírá Rubinstein.