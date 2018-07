Německá zbrojovka otevřela kvůli armádnímu tendru pobočku na Ústecku

Německý koncern vstoupí do soutěže se zbrusu novým vozidlem Lynx. V případě úspěchu plánuje firma vyrábět toto vozidlo v České republice.

„Pracujeme na největší zakázce, kterou Armáda České republiky vypisuje. Je to nástupce vozidel bojové pěchoty, který má nahradit již existující program. Jedná se o velice výkonné a moderní vozidlo, které nese název Lynx. S ním se zúčastníme soutěže, která bude v Česku vypsána,“ potvrdil Armin Papperger, generální ředitel společnosti Rheinmetall AG.

Dodavatele více než 200 pásových bojových vozidel pěchoty za 53 miliard korun chce ministerstvo obrany začít hledat nejpozději do konce příštího roku.Cílem německé firmy je vybudovat si v Česku takové zázemí, aby zde bylo možné Lynx vyrábět z podstatné části.

Příležitost budou mít i tuzemské firmy

Mají vzniknout nejen vlastní kapacity, ale dojde i k oslovení českých strojních, elektronických a technologických firem s nabídkou spolupráce. Zásadní bude schopnost dodávat produkty ve špičkové „německé“ kvalitě.

Nová pobočka firmy Rheinmetall Defence vznikne v Trmicích, v areálu společnosti KS Kolbenschmidt Czech, která s německou společností dlouhodobě spolupracuje.

„Naše česko-německé vztahy jsou velmi dobré, a proto jsme se rozhodli, že spojíme i náš obranný průmysl. Naše firma je totiž jedním z hlavních hráčů na trhu evropské bezpečnosti,“ vysvětlil Papperger.

Spolupráci si pochvaluje i Irena Fišerová, jednatelka a místopředsedkyně představenstva KS Kolbenschmidt Czech.

„Naše společnost nabízí prostory, areál a veškerou svou energii k tomu, abychom mohli nově vznikající firmu přivést v život. Přeji nové společnosti, ať se jí daří,“ řekla na slavnostním otevření české pobočky Rheinmetall Defence.

Velká část tendru by mohla být v České republice

Pokud by Němci v tendru uspěli, zásadní část z 53miliardového tendru by se realizovala právě v České republice. To by mělo pozitivní dopad na HDP a zaměstnanost.

„Myslím si, že strojírenství je přesně to, co do našeho regionu patří. Z dlouhodobého hlediska je to důležité, je to vyšší přidaná hodnota. Navíc by se jednalo o speciální výrobu, ve které jsou vyšší platy a zátěž pro životní prostředí je minimální. Doufejme, že firma uspěje,“ řekl poslanec Karel Krejza (ODS).

Kromě produkce pro tendr na bojová vozidla pěchoty má Rheinmetall v České republice i dlouhodobější plány. Výroba vozidla Lynx pro armádu má být jen prvním krokem.

Produkty Rheinmetall z České republiky se mají dodávat do celého světa. Udržitelnost projektu se plánuje na 30 let.

České výrobky do celého světa

„Lynx je pro nás v tento moment nejdůležitějším produktem, ale samozřejmě můžeme v Česku do budoucna vyrábět i jiné produkty. Lynx může být průkopníkem,“ myslí si Oliver H. Mittelsdorf, generální ředitel Rheinmetall Defence pro Českou republiku.

Německá společnost obdobný model uskutečňuje například v Austrálii, kde chce vyhrát tendr na dodávku 211 kolových bojových vozidel Boxer. Podle plánu by to mělo Austrálii přinést až 1 400 nových pracovních míst, přičemž by se na dodávkách mělo podílet přes 40 místních firem.

„Pracujeme tam na podobném programu jako v Čechách. Až 70 procent naší produkce je ve spolupráci s místními průmyslovými partnery,“ vysvětlil Papperger.

Bojové vozidlo pěchoty Lynx je nejmodernějším strojem zbrojovky. Existuje ve dvou základních verzích – KF 31 v hmotnostní kategorii 30 až 40 tun a odolnější KF 41 ve hmotnostní kategorii od 40 do 49 tun.

Vůz pojme šesti- až osmičlenný výsadek, Lynx KF 41 navíc poskytuje i místo pro instalaci dvojčlenné věže s rychlopalným kanonem střední ráže.