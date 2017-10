Nemocnice po tragédii odstavila druhý stejný rentgen, už jim nevěří

„Říkám to sám za sebe, zcela jednoznačně. A myslím, že názor všech ostatních na to bude stejný. I když rentgen odborníci prohlédnou, není možné už tam žádného pacienta pustit,“ prohlásil den po tragédii pro MF DNES ředitel nemocnice pro zdravotní péči Josef Liehne.

Podle něj provoz v nemocnici běží, jen pomaleji. „Máme tři další rentgeny, na nichž vyšetření můžeme provádět,“ dodal Liehne. Už odpoledne se ale ukázalo, že náhradní přístroje nestačí svou kapacitou na běžný provoz.

„Proto musela být část pacientů odkloněna do jiných zdravotnických zařízení,“ doplnil Liehne. Lidé mohou například na rentgen do ústecké polikliniky nebo do okolních nemocnic.

Osmdesátiletá žena zemřela v Masarykově nemocnici ve čtvrtek, když se utrhlo rameno přístroje. Na ležící pacientku se zřítila těžká hlavice, z níž vycházejí paprsky. Z výšky asi jednoho metru jí rozdrtila hrudník (psali jsme o tom zde).



„Lékaři se okamžitě seběhli k pacientce. Zrovna měl službu kolega, který má mohutnou postavu a velkou sílu. Jen díky němu jsme těžký rentgenový zářič nadzvedli a pacientku vyprostili,“ vylíčil jeden z pracovníků společnosti Krajská zdravotní, pod niž ústecká nemocnice spadá.

Zhruba hodinu se lékaři snažili ženě pomoci, ale veškerá snaha už byla marná.

Kdo prováděl servis, není jasné

Tento rentgenový přístroj byl přitom v Masarykově nemocnici velmi využívaný. Denně si pod něj lehalo až 150 pacientů. Používal se k vyšetření pacientů po úrazech i těch, kteří leží na zdejších odděleních.



Podle mluvčího Krajské zdravotní Iva Chrásteckého je sice možnost, že by se utrhlo rameno i na druhém přístroji, „jedna k milionu“, přesto nechtělo vedení nemocnice riskovat.

„Už šance, že se něco stane na jednom rentgenu, je mizivá. A bohužel, stalo se,“ podotkl Chrástecký.



Letos 21. června servisní firma přístroj prohlédla a bezpečnostně technickou kontrolu uzavřela s tím, že je zcela bez závad. Potvrzení se vydává na půl roku, platné tedy mělo být až do 21. prosince.



Která firma bezpečnostní prohlídku prováděla, není jasné. Chrástecký nechtěl její jméno prozradit. „Tohle je předmětem policejního vyšetřování a já ho nechci ovlivňovat,“ upozornil mluvčí Krajské zdravotní.

O odškodnění až po zjištění příčiny neštěstí

Přístroj navíc není v nemocnici dlouho. Na radiodiagnostické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice byl instalován a uveden do provozu v prosinci 2015 a vztahuje se na něj tříletá záruka.

Případ vyšetřuje policie jako podezření z usmrcení z nedbalosti. Nikoho zatím neobvinila. „Zahájili jsme úkony trestního řízení, vyžádali jsme si znalecké posudky,“ řekla iDNES policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Odpoledne proběhla soudní pitva, která podle Hyšplerové potvrdila, že seniorka zemřela na následky zranění, která odpovídají pádu části rentgenového zařízení na její tělo.

Nemocnice o události informovala také Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

O odškodnění pro rodinu zemřelé bude jasno poté, kdy se definitivně stanoví příčina neštěstí. „Včera jsem s nimi osobně hovořil a předal jsem celou záležitost ombudsmanovi nemocnice,“ uvedl Liehne.