Z památného remorkéru Beskydy se jednou za měsíc stane v Děčíně muzeum

Děčínské muzeum totiž chce v lodi zřídit odnož své stálé expozice Lodní doprava na Labi a propůjčit loď k příležitostným prohlídkám.



„Plánujeme, že by Beskydy jednou za čas, asi jeden den v měsíci, byly k dispozici jako loď muzejní. Dolaďujeme ještě spolupráci s Ředitelstvím vodních cest (ŘVC), kterému loď patří,“ řekl ředitel děčínského oblastního muzea Vlastimil Pažourek.



Kde by loď v prohlídkových dnech kotvila, zatím není jasné. Uvažovalo se o místě pod knihovnou, reálnější to ale bude pod zámkem. „Je to nejschůdnější varianta, jednáme s městem o tom, že by Beskydy v prohlídkové dny využily můstek, který patří městu,“ upřesnil mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Prohlídky všech částí

Zda se Beskydy veřejnosti představí hned na začátku turistické sezony, která letos v Děčíně startuje 24. března, nechtěl Bukovský předjímat.

Loď Beskydy byla postavena v roce 1956 v mělnické loděnici

původně bylo těchto zadokolesových plavidel dvanáct, ale ta už jako vlečné lodě neslouží, několik z nich dokonce skončilo ve šrotu

remorkér je dlouhý 57 metrů a široký 9,4 metru

je to vlečné plavidlo, které mimo jiné pomáhá vyprošťovat lodě



„Nemůžu to slíbit, protože musíme ještě udělat některé opravy, třeba instalovat přídavné dokormidlovací zařízení na příď, které umožní snazší manévrování a otáčení lodi na úzkém Labi,“ dodal Bukovský.

Prohlídkové dny by byly hlavně v režii pracovníků muzea. „Nebyli by tam jako klasičtí průvodci, ale uměli by lidem zodpovědět dotazy, ukázat jim interiér lodi a také ohlídat, aby lidé na nic nesahali a něco nezničili. Vybírali by i vstupné,“ vysvětlil Pažourek.

Koupě plavidlo zachránila

Technickou památku koupilo ŘVC zhruba před rokem od soukromého vlastníka přibližně za deset milionů korun. Soukromá firma už nemohla její provoz dotovat a hrozilo, že Beskydy skončí.

„Už při koupi lodi jsme zvažovali, že bychom ji nabídli k příležitostným prohlídkám,“ uvedl tehdy Bukovský.

ŘVC koupí zachránilo loď, jež je posledním kusem svého druhu na Labi. Je nepostradatelná, protože žádná jiná loď nemá takové parametry, aby ji na této řece dokázala zastoupit. Slouží i k vyprošťování lodí, jež na Labi uvázly kvůli nízké hladině.

Pomoc při záchraně uvázlé lodi v Drážďanech

Předloni se třeba remorkér vyznamenal, když pomohl vysvobodit českou nákladní loď, která se vzpříčila na pilířích jednoho z drážďanských mostů a blokovala řeku (o záchranné akci zde).

Prohlídky remorkéru bude chtít muzeum rozšířit i o fotografie, případně videa.

„Samozřejmostí budou propagační materiály a rádi bychom vydali i knihu,“ doplnil ředitel Pažourek. I proto muzeum žádá veřejnost, aby poskytla soukromé fotografie nebo kamerové záznamy.

„Na té lodi šífáci žili, mnohdy s nimi na cesty jezdila i rodina, děti. Proto předpokládám, že by mohli mít snímky z vnitřku lodi, jak vypadaly kajuty, jak se tam žilo,“ dodal Pažourek.