Nejsem přesvědčen o nedostatku zdravotníků, říká šéf nemocnice v Kadani

V roce 1978 představovala kadaňská nemocnice na svou dobu moderní monoblok na 56 tisících metrech čtverečních zahrnující 17 částí.

V současné době zajišťuje lůžkovou péči v oborech interna, chirurgie, ortopedie a traumatologie, gynekologie a porodnice a pediatrie. Disponuje kapacitou 230 lůžek.

Zatímco některé nemocnice v zemi se potýkají s problémy a hrozí omezení zdravotní péče, v Kadani chystají rozšíření služeb a modernizaci stávajících oddělení. „Nemocnice má mnoho zaměstnanců, kteří odevzdávají více než jen to, co mají ve smlouvě,“ zdůrazňuje Petr Hossner.



Dočasně zavřená porodnice a dětské oddělení v Žatci, ukončený provoz porodnického oddělení v Ostrově. Řada budoucích rodiček z těchto regionů nyní jezdí do porodnice v Kadani... Zvládáte nárůst počtu pacientek? O kolik stoupl počet porodů?

Naše porodnice je vyhledávaná rodičkami z širokého okolí již dlouhodobě. Je to díky velmi dobré práci našich zdravotníků. Také vycházíme vstříc těm, které se rozhodnou u nás porodit, i tím, že poplatek za předporodní kurzy v naší porodnici vracíme maminkám po porodu zpět. Po uzavření porodnice a dětského oddělení v Ostrově a nedávno i v Žatci jsme zaznamenali další zájem o naše služby. Personálně jsou naše oddělení, jak gynekologicko–porodnické, tak i dětské, zajištěna. Za první pololetí letošního roku máme nárůst počtu porodů téměř o 20 procent.

Nesnížil se komfort na vašich odděleních?

Toho se pacientky nemusejí bát. Postupně navyšujeme počty zaměstnanců, v poslední době jsme přijali nové lékaře, sestry i porodní asistenty. Navíc komfort rodiček zvýšíme i chystanou rekonstrukcí nadstandardních pokojů na šestinedělí, kterou bychom rádi provedli co nejdříve.

Řada nemocnic se potýká s nedostatkem zdravotnického personálu. Jak jste na tom vy?

Stále jsme připraveni přijmout nové lékaře i sestry prakticky na všechna oddělení. Mohu ale ujistit, že provoz všech odborností je zajištěn i v době letních dovolených. Na rozdíl od jiných zdravotnických zařízení nezavíráme během prázdnin žádné provozy z důvodu nedostatku personálu a současně řešíme i nutné úpravy, například malování pokojů tak, abychom nepřerušili provoz a pacienti nemuseli dojíždět do jiných nemocnic. Samozřejmě to vyžaduje velké úsilí od všech.

Co je podle vás hlavní příčinou nedostatku zdravotnického personálu na trhu práce?

Nejsem přesvědčen o celkovém nedostatku zdravotnického personálu. Spíše pracují zdravotníci, sestry i lékaři mimo zdravotnictví. Nebo jsou koncentrováni na vyšších pracovištích, například v Praze.

Na co lákáte personál?

Nejvíce sester i lékařů, které jsme v letošním roce přijali, má osobní reference od někoho, kdo u nás již pracuje nebo pracoval. Výše mzdy je důležitá, ale v případě, že lidé nejsou v zaměstnání spokojeni, snaží se najít jiné místo. Nastoupili k nám jak zaměstnanci z okolních zdravotnických zařízení, tak i z hlavního města. Celostátní problematiku počtu a vzdělávání lékařů i sester neovlivní ředitel městské nemocnice.

Nově příchozím lékařům nabízíte náborový příspěvek 100 tisíc korun. Je to dostačující? Například v Ostrově je to 400 tisíc pro lékaře a 150 tisíc pro sestru...

Možná někde nabízejí vyšší náborový příspěvek, ale i tak zavírají oddělení. Naším cílem je dlouhodobě rozvíjet celou nemocnici. To znamená mimo jiné i všechna oddělení a ambulance zajistit tak, abychom měli dostatek zaměstnanců i pacientů.

Loni jste navýšili platy zdravotnického personálu. Počítáte s navýšením i letos? Jaký je u vás plat lékaře a zdravotní sestry?

V roce 2017 jsme nově nastavovali jednotná pravidla pro odměňování všech zaměstnanců a došlo u všech k navýšení. Díky dobrému hospodaření jsme mohli přidat některým skupinám, například sestrám celkem třikrát během roku. Průměrný plat zaměstnance nemocnice se za celý rok po započtení všech jeho součástí zvýšil o 25 procent na průměrnou sumu 33 521 korun. V letošním roce jsme asi jako jedna z mála nemocnic navyšovali k 1. lednu tarify všem, zdravotníkům i nezdravotníkům, o 12 procent. Navíc díky plnění nastavených kritérií jsme v pololetí vyplatili jednorázovou odměnu všem našim lékařům. Uvidíme, kolik spokojených pacientů se nám podaří úspěšně ošetřit do konce roku. Od množství provedené práce se bude odvíjet i výše platu našich zaměstnanců v budoucnu.

Snažíte se oslovit už studenty lékařských fakult a připravili jste pro ně stipendijní program. Co mohou získat a jaký je zájem?

V současné době vyplácíme několika studentům příspěvek 8 tisíc korun měsíčně. Podle nastavených pravidel může student využít příspěvek během posledních tří let studia a následně je vázán odpracovat tři roky v nemocnici. Velmi se nám osvědčuji také nabízené praxe studentům lékařských fakult již během studia. Budoucí lékaři jsou často překvapeni dobrou kvalitou poskytované péče a někdy si uvědomí, že v naší nemocnici získají rychleji praxi ve svém oboru než jinde. Podobné zkušenosti máme i u studentů – budoucích zdravotních sester a laborantů.

S jakými investicemi do zařízení a budov letos počítáte?

Logisticky největší letošní investicí byla rekonstrukce celé trafostanice, která sloužila již 40 let od otevření nemocnice. Vedle pokračování opravy střešního pláště, úprav vstupních prostor na polikliniku a některých ambulancí začneme s rekonstrukcí nadstandardních pokojů v porodnici. Postupně obnovujeme i zdravotní techniku. Nejvýznamnější akcí bude v letošním roce obměna CT přístroje, který nyní slouží nemocnici již deset let.

Plánujete rozšíření zdravotní péče o další obory?

Loni jsme otevřeli neurologickou ambulanci včetně EEG (elektroencefalografie) a letos rozšíříme neurologické vyšetření ještě o EMG (elektromyografie). Od ledna provozujeme i čtyři ambulance na pracovišti ve Vejprtech. Jedná se o dětského lékaře, gynekologa, ortopeda a rentgenové pracoviště. Dále máme od ledna k dispozici několik sociálních lůžek, o která je velký zájem. Na jaře začal nově ordinovat lékař – nutriční specialista pro potřeby pacientů z nemocnice, ale samozřejmě je možné, aby se k němu objednali i pacienti z terénu. Do konce roku rozšíříme spektrum péče o novou odbornost – revmatologickou ambulanci. Vedle nových odborností se snažíme i u stávajících zkracovat čekací doby. Na oddělení ortopedie a traumatologie jsme rozšířením spádové oblasti a zkrácením čekací doby na několik týdnů navýšili počty velkých operací kyčelního kloubu a kolene. Organizačně jsme zajistili provoz včetně operačních sálů a intenzivních lůžek a navýšili jsme během půl roku počty operací o 30 procent. Pacientům i ze vzdálenějších oblastí, kteří dlouhodobě čekají, budeme schopni ještě do konce roku vyjít vstříc.