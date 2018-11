Místo trestu za „Zemana do kompostu“ dostal ředitel nejvyšší odměnu

Bergman nakonec nepřijde o odměny, jak původně požadoval náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd (SPD-SPO), ale naopak od zřizovatele školy, Ústeckého kraje, dostane rekordní půlroční odměnu. Podle zjištění MF DNES má jít až o 95 tisíc korun.



„Výši odměny sdělit nemohu, ale mohu potvrdit, že odměny všech ředitelů škol byly schváleny v takové výši, jaké předložil odbor školství. Rada kraje je pak schválila bez připomínek,“ sdělila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Jak podotkla, ředitelé dostávají půlroční odměny za svou práci pro školy. Teplické gymnázium vyhrálo soutěž Dobrá škola a stalo se nejlepším gymnáziem v kraji. „Je to prestižní institut, který pan ředitel řídí,“ dodala Fraňková.

MF DNES se podařilo zjistit, že z deseti krajských zastupitelů jich hlasovalo pro schválení odměn sedm, tři se hlasování zdrželi. Podle jednoho z radních, který ale nechtěl být jmenován, odměna skutečně činí 95 tisíc korun.

„Zatím tu informaci nemám oficiálně potvrzenou, ale pokud je to pravda, tak to bude nejvyšší odměna, jakou jsem kdy obdržel. A to s velkým náskokem. V minulých letech jsem obdržel třeba 30 nebo 50 tisíc korun, ale takovou sumu jsem v životě nedostal,“ přiznal Bergman.

Že ředitel teplického gymnázia odměnu skutečně dostane, potvrdil i náměstek hejtmana radní kraje Šmíd. Snížení jeho odměny nakonec nenavrhl.

„Z mého pohledu se pan ředitel chová hůře než žák 5. třídy. Jestliže jedno zlo přebije ještě větším, tak se chová jako hlupák. Na druhou stranu se ale omluvil, takže to beru jako uzavřenou záležitost. Odbor školství navrhl odměny ředitelům škol, a jak je navrhl, tak byly i schváleny,“ řekl Šmíd.

Prémie je pětkrát vyšší než u jiných ředitelů

Pozastavil se však nad výší odměny pro Bergmana. „Mezi jednotlivými řediteli škol byly obrovské rozdíly. Pan Bergman má asi pětkrát vyšší odměnu než někteří jiní ředitelé, nad čímž se radní pozastavili. Nicméně takto to připravil odbor školství a já nemám chuť na tom cokoliv měnit,“ doplnil Šmíd.

Kauza odstartovala v říjnu poté, kdy ředitel školy v nadsázce napsal na svém Facebooku, že uložil školníkovi, aby zahrabal obrazy Miloše Zemana do kompostu. Reagoval tím na vulgarity prezidenta v živém vysílání Českého rozhlasu, který několikrát použil výraz „ekonomičtí zm**i“.

Příspěvek Bergmana poté okamžitě sdílely stovky lidí, některé pobavil, jiné naopak pobouřil. „Takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat,“ napsala třeba poslankyně ČR a zastupitelka Ústeckého kraje Tereza Hyťhová (SPD).

Bergmana si poté pozval „na kobereček“ právě Šmíd a po společné schůzce řekl, že na příštím zasedání rady kraje navrhne, aby mu byla snížena odměna.

„Jde o nenárokovou odměnu, která se dává třeba za dobrou reprezentaci školy, což je v tomto případě přesně opačný problém. Nejde o žádný zásah do jeho mzdy. Z naší strany je to velká benevolence směrem k panu řediteli. Chyba je totiž jednoznačně na jeho straně,“ řekl tehdy Šmíd s tím, že událost neudělala dobré jméno kraji ani zmíněné škole.